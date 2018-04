Bernardi: "Soy el responsable de todo"

Lucas Bernardi analizó la derrota por 1 a 0 contra Belgrano y manifestó que la "derrota no tiene mucho análisis", aunque "asumo la responsabilidad".

"No hay mucho para decir cuando perdés, no hay mucho análisis porque no tiene sentido.Es responsabilidad mía asumir la derrota. Pero tenemos partidos por delante con la ilusión de poder llegar, porque más allá de la diferencia hay que luchar hasta el final", dijo el DT haciendo referencia a insistir con meterse en la Sudamericana.

En tanto, comparado con el juego con Chacarita, dijo que "no fue como ese partido, hoy tuvimos chances para abrir el partido y no lo pudimos hacer y después cuando hay que correr desde atrás nos cuesta. No tuvimos fuerza en los últimos metros, pero no tiene nada que ver con ese partido".

Asimismo repitió que "soy responsable de todo, cuando el resultado no se da, uno es responsable de todo lo que pasa en el partido, sin puntualizar".

Y aseguró que "siento que el equipo responde. Yo creo que si se puntualiza en cuestiones que salieron bien, cunado el resultado es en contra, no tiene valor".