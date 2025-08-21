Entregaron más de 300 escrituras sociales a familias de La Plata

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, entregaron este jueves otras 301 escrituras sociales a familias de la ciudad en el marco del Sistema Bonaerense de Regularización Dominial.
“Con esta entrega de escrituras seguimos garantizando derechos y brindando seguridad jurídica a cientos de familias platenses que hoy pueden decir con orgullo que su casa es verdaderamente suya”, remarcó Alak, y destacó que “es un paso fundamental para consolidar la dignidad en cada barrio de la ciudad”
Por su parte, Larroque manifestó que “esto es justicia social” y remarcó que el trámite en el ámbito privado “puede estar en el orden de los 2, 3 o 5 millones de pesos”. “Ese costo hoy lo asume el Estado provincial porque es una decisión del gobernador Kicillof que la Provincia invierta en este derecho”, enfatizó el ministro.
La entrega, enmarcada en la Ley 24.374, se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal y benefició a familias de Melchor Romero, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Villa Elisa, Gonnet, Los Hornos, José Hernández, Ringuelet, El Peligro, Tolosa, Lisandro Olmos, Ángel Etcheverry y el casco urbano platense.
Cabe recordar que la Ley 24.374 fue aprobada en 1994 y establece un régimen de regularización dominial a favor de ocupantes que acreditan la posesión pública, pacífica y continua durante tres años de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente.
En esta oportunidad, la actividad contó con la participación del jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; la diputada provincial Lucía Iáñez; el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini; el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; la directora provincial de Economía Social, Florencia Villary, junto a autoridades del ejecutivo y concejales locales.
