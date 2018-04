Desgarrador: “Tengo una vida destrozada”, dijo Juan Cruz Sanz

Tras la difusión de videos íntimos, el periodista habló del calvario que sufre y que lo llevó a tomarse licencia en “Cortá por Lozano” en Telefé

Son horas difíciles para Juan Cruz Sanz, el periodista que sufre, desde el fin de semana, la viralización de videos íntimos y comprometedores, que lo llevó a pedir una licencia en Telefé en donde se desempeña como panelista de “Cortá por Lozano”.

Los videos, que se conocieron en las redes sociales pero que ganaron exposición luego de que Natacha Jaitt se hiciera eco de ellos y los publicara en su perfil, se han vuelto imparables y un escarnio social para el protagonista.

“Sólo piensen que tengo dos hijas chiquitas, por favor, y una vida destrozada. Ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien”, atinó a decir el periodista, oriundo de Río Gallegos, a través de un mail enviado al programa “Implacables”.

La saña de Jaitt tiene que ver con que, según la mediática, Sanz sería parte de la red de pedofilia que se empecina en disolver desde Twitter. En el programa de Mirtha Legrand, Natacha mencionó al periodista y, desde entonces, encabeza una campaña con la intención de demostrar que todo lo que dice es verdad. De ahí la publicación de estos videos que, según la morocha, eran enviados como “carta de presentación” a su representante, Leo Cohen Arazi.

Semanas atrás, el propio Sanz se había manifestado al respecto de la cruzada de Jaitt en “Cortá por Lozano”: “No entiendo cómo me encuentro en esta situación. No entiendo cuál es el sentido de esta señora para mancharme. Su única vinculación que tiene es una amistad que yo tenía con Leo Cohen Arazi, y digo tenía porque a mí no me interesa tener ningún tipo de relación con una persona que esté involucrada con este tipo de hechos”.

Ayer, Verónica Lozano explicó el motivo de la ausencia de Sanz en el programa. “Este fin de semana se viralizaron imágenes íntimas de nuestro compañero Juan Cruz, quien pidió una semana. Es lo único que tengo para decir. Es un tema muy sensible y por el momento no hay nada más que informar. Quería decir eso y explicar que hoy Juan no está en el programa a pedido de él”, contó.