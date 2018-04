Temperley superó a Chacarita en un duelo de descendidos

Temperley derrotó hoy a Chacarita por 2-1 como visitante, en el partido que abrió la vigésimo quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Los delanteros Lucas Delgado (4m. PT) y Santiago Giordana (40m. PT) anotaron los goles en el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires y el defensor Federico Rosso (39m. ST) recortó para el "Funebrero".

El atacante Delgado recibió la tarjeta roja directa, a los 26 minutos del complemento, por una agresión al defensor local Germán Ré. Con este resultado, Temperley llega a los 20 puntos y Chacarita se queda en 18, aunque ambos jugarán la temporada que viene en la Primera B Nacional.

En la siguiente jornada, Chacarita visitará a Banfield y Temperley recibirá a Patronato de Paraná.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Chacarita: Pedro Fernández; Federico Rosso, Nahuel Menéndez, Gabriel Lazarte y Germán Ré; Juan Imbert, Juan Álvarez, Yefri Reyes y Federico Vismara; Matías Rodríguez y Elías Alderete. DT: Sebastián Pena.

Temperley: Leandro De Bórtoli; Marcos Pinto, Nicolás Demartini, Gastón Aguirre y Agustín Sosa; Leonardo Di Lorenzo, Darío Salina, Matías Orihuela y Ezequiel Montagna; Santiago Giordana y Lucas Delgado. DT: Gastón Esmerado.

Goles en el primer tiempo: 4m. Delgado (T) y 40m. Giordana (T). Gol en el segundo tiempo: 39m. Rosso (C).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Joaquín Ibáñez por Álvarez (C) y Lucas Lescano por Reyes (C), 7m. Mathias Villasanti por Di Lorenzo (T), 28m. Tomás Segovia por Lazarte (C), 32m. Franco Sosa por Giordana (T) y 40m. Rodrigo De Ciancio por Montagna (T).

Amonestados: Lescano (C). Orihuela, Pinto y Montagna (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 25m. Lucas Delgando (T) se fue expulsado por roja directa.

Árbitro: Maximiliano Rodríguez. Estadio: Chacarita.