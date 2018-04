Conmoción por el abuso de una nena de 13 años bajo un puente de Colegiales

Un hombre la atacó a las 11 de la mañana, cuando ella caminaba hacia su casa. El padre hizo la denuncia y lo contó en un grupo de vecinos, que se movilizaron rápidamente para reclamar seguridad en la zona

“¿Uno cuándo se va a preocupar, cuando es el hijo de uno? A mí ya me mataron a un marido, ¿qué estamos esperando? Los violadores no pueden salir, porque un violador es violador toda la vida” - Georgina Barbarrosa Actriz y vecina de Colegiales

Una adolescente de 13 años fue abusada sexualmente por un hombre debajo del Puente Jorge Newbery, en el barrio porteño de Colegiales, en la zona norte de la Ciudad, y los vecinos marcharon en reclamo de mayor seguridad, mientras la policía pidió la colaboración de eventuales testigos del ataque para avanzar en la investigación.

Pasó el jueves a la mañana, cuando a eso de las 11 la chica caminaba rumbo a su casa por la calle Newbery desde la Avenida Cabildo, después de haber salido de un un local de comidas rápidas, y al llegar a la calle Amenábar “fue sorprendida desde atrás por una persona de sexo masculino que la tomó del cuello”, reportó fuente policial.

Tras indicarle “quedate quieta, no digas nada”, el sujeto la abusó, hecho que fue denunciado por el padre de la niña. Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional 54 a cargo de Claudia Katok.

Un equipo de la Policía Científica trabajó durante la mañana en el lugar, donde vecinos se concentraron para reclamar por seguridad y a la noche se movilizaron a ambos lados del puente.

Liliana Rubino, comisario mayor de la Ciudad, informó que en el momento del ataque “había personal policial pero (estaba) en las cercanías, caminando, eso lo tenemos monitoreado” y aseguró que se está haciendo “el relevamiento de las cámaras” en el lugar, luego de que vecinos del barrio aseguraron que no funcionaban.

Además, señaló que se pedirán las imágenes de las cámaras de seguridad de viviendas y negocios e instó a “que si alguien vio algo se acerque para ayudar a la policía”.

“Necesitamos tiempo para poder acercarnos a los hechos y poder identificar a la persona” que agredió a la menor, quien fue atendida en el Hospital Pirovano, en el barrio de Coghlan. Rubino señaló que la víctima “no pudo describir el lugar exacto” del ataque porque “aparentemente estaba con los ojos tapados con la mano (del agresor)”.

En el lugar estuvo el actor Pablo Echarri, vecino de Colegiales: “Como ciudadanos que aportamos con nuestros impuestos siempre esperamos que estos hechos se puedan prevenir, que nuestro dinero sea devuelto en la seguridad que necesitamos, que con prevención se eviten estos hechos”, pidió.

Echarri, quien forma parte de la agrupación Vecinos de Colegiales, contó que “pusieron cámaras financiadas por nosotros mismos y que podemos revisar por el teléfono”.

“Ayer a la noche (por el jueves) recibimos el audio de este vecino contando lo que le había pasado a su hija y sentí muchísima impotencia, quedé impactado”, agregó.

Por último, admitió estar “preocupadísimo proyectando este hecho a mi realidad, tengo una hija de 14 años, de la misma edad que la niña que sufrió la violación, y (estoy) atravesado por el hecho de que los chicos a esa edad empiezan a dar los primeros pasos, piden a gritos caminar por la calle y sentirse independientes de sus padres”.

Mercedes, quien vive en Conde y Zabala, confesó sentirse “muy desprotegida”, al asegurar que “hay horarios en los que sabés que no tenés que pasar por acá”.

Georgina Barbarrosa es otra famosa que vive en el barrio y se involucró en el tema: “A esta nena le arruinaron la vida. Cuando el papá escribió en el grupo de WhatsApp todos salimos corriendo, nos pusimos en contacto y lo mínimo que pudimos hacer es ir a la comisaría, donde el subcomisario nos atendió muy bien y muy amoroso –explicó–. No estamos metiendo a todos en la misma bolsa. Está la buena y la mala policía. No sé si es una zona liberada, acá no es una cuestión política. Estamos todos cuidándonos”.

Verónica, quien vive hace 19 años en el barrio y forma parte de Vecinos de Colegiales, admitió compartir la preocupación “por los hechos que suceden en la zona y con esto que pasó estamos aterrorizados porque ocurrió de día”.

“Nosotros hemos presentado un proyecto para que en este lugar debajo del puente, que está muy abandonado, se hiciera una subsede de la comisaría 31 pero estamos esperando a ver si lo aprueban”, detalló. Además, contó que su marido fue a buscar a su hija cada noche durante 5 años cuando volvía del secundario donde cursaba turno noche, “por la inseguridad del puente”.