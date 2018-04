Estudiantes se juega mañana el semestre en la altura de Cuzco

Con Lucas Bernardi en el ojo de la tormenta, el Pincha necesita un buen resultado para seguir con posibilidades de clasificar a los octavos de final. En principio el equipo jugaría con un 4-4-2

| Publicado en Edición Impresa

Mañana será un día trascendental para Estudiantes: desde las 19:15 (hora argentina) visitará al Real Garcilaso en Cuzco con el objetivo de conseguir una victoria que le permita seguir con chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además Lucas Bernardi se juega el puesto ya que, tras la derrota en Santos, estuvo en el centro de las críticas.

El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3.367 metros sobre el nivel del mar, el árbitro será el chileno Julio Bascuñán y Fox Sports 2 será la señal televisiva encargada de transmitirlo.

El Pincha, en el Día del Trabajador, sabe que se juega su principal objetivo del semestre, que es estar entre los 16 mejores del máximo torneo continental a nivel clubes. Si gana se asegura depender de sí mismo ya que, salga como salga Nacional y Santos (juegan mañana en Montevideo), con un triunfo ante el Bolso el 24 de mayo en La Plata se clasifica; si empata no queda eliminado, pero deberá cruzar los dedos para que los charrúas no ganen pero no llegar tan comprometido a la última jornada; si pierde, en tanto, quedará afuera si los uruguayos suman de a tres.

En cuanto al once inicial que pondrá en cancha el entrenador rosarino, el mismo se confirmará esta mañana cuando el plantel entrene en el predio de la Federación Peruana de Fútbol (ver nota aparte). Igualmente, y según los entrenamientos que se desarrollaron en el Country Club, lo más probable es que utilice el esquema táctico 4-4-2 para que el equipo se muestre compacto en la altura. La mayor duda, en relación a los nombres, es la inclusión o no de Mariano Pavone en el ataque. Si juega, saldrá Melano.

SANTOS VA POR LA CLASIFICACIÓN EN EL GRAN PARQUE CENTRAL

Santos, líder del Grupo F con 9 unidades, visitará mañana desde las 21:30 a Nacional, segundo con 5 puntos, buscando al menos un empate que le asegura la clasificación octavos de final con una fecha de anticipación. El Pincha, obviamente, hará fuerzas por el Peixe.