Irán tras los pasos de "las ratas" que hicieron desaparecer 500 kilos de marihuana

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un pedido de informe para que se puntualicen los detalles del caso del faltante de media tonelada de droga de un depósito policial en Pilar. Los efectivos investigados lo atribuyeron a que había sido obra de roedores

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo, realizado por el diputado Jorge D´Onofrio, para que se detalle los pormenores sobre el caso de la desaparición de media tonelada de marihuana en un depósito de la Policía bonaerense en la localidad de Pilar.

En el pedido formulado se solicita un minucioso informe de los efectivos que estuvieron a cargo de la custodia de la droga durante los últimos tres años.

Al respecto, el legislador del massismo señaló que “la desaparición de la marihuana podría tratarse de una cadena de corrupción policial” y agregó “pero lo más preocupante es que, habiéndose confirmado el faltante y la absurda explicación de los efectivos indagados por el Juez, Asuntos Internos de la provincia no haya decidido la separación del cargo de los mismos, hasta que el hecho tomó notoriedad pública”.

En este sentido, el documento aprobado solicita se informe quiénes han sido los responsables a cargo de la cadena de custodia y sus subalternos, durante los últimos tres años, detallando las cantidades de droga y especies que en cada caso deben custodiar y cuáles son por protocolo los máximos de cada tipo de droga que pueden permanecer en custodia policial y por cuanto tiempo antes de su incineración y o destrucción.



Por último, el legislador massista planteó que “la falta de la marihuana abre dos hipótesis igualmente graves, una que la consumieron los policías y no las ratas, o dos, que esa droga fue devuelta al mercado para comercializarse y no las ratas” y además pidió “que se revea la cadena de custodia de todo decomiso que hagan nuestras fuerzas de seguridad, porque evidentemente no podemos confiar en ellos, parece que estamos poniendo al zorro a cuidar a las gallinas”.

Sobre este hecho, cinco comisarios y tres oficiales que pertenecían a la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Pilar fueron desafectados de sus cargos por disposición del ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, luego de que se detectó un faltante de marihuana que estaba secuestrada, informaron fuentes de la fuerza.

El ministro también resolvió intervenir dicha dependencia policial de la zona norte del Conurbano bonaerense y designó como titular de la misma al comisario mayor José Luis Zalazar.

Fuentes policiales informaron que a través de la Auditoría General de Asuntos Internos se procedió a desafectar a los comisarios Javier Eduardo Specia, Emilio Sergio Portero y Gabriel René Schefer, y a otros cinco efectivos: un comisario inspector, otro comisario, un oficial principal, una oficial inspector y un oficial subinspector.

“La imputación por parte de la Justicia de los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires responsables del faltante de marihuana que estaba secuestrada en un depósito de esa ciudad (por Pilar) y el resultado de las pericias habilitaron la medida”, explicó un vocero de la fuerza.

En tanto, una fuente judicial indicó que en la causa, a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, hay cuatro policías imputados de “malversación culposa en concurso con sustracción de elementos que sirven como material de prueba”. El magistrado aun debe resolver la situación procesal de esos acusados que, de acuerdo a los voceros, argumentaron ante la Justicia que el faltante de unos 500 kilos de marihuana se debía a que se los comieron las ratas.