Las lluvias no ceden y en los barrios están acorralados por el barro

En distintos puntos de la periferia los vecinos se sienten “aislados por pantanos”. Ayer cayeron entre 20 y 30 milímetros según la zona. Cómo seguirá el clima

| Publicado en Edición Impresa

las precipitaciones no dan respiro. en el casco urbano cayeron ayer entre 20 y 30 milímetros / sebastián casali

Esperando con ansiedad el regreso del sol -que empezaría a mostrarse hoy- para normalizar una rutina trastocada por las interminables lluvias, los habitantes de las localidades platenses más alejadas del centro vivieron ayer otra jornada de padecimientos y escollos. Convertidas en lodazales cada vez más pegajosos, miles de metros de calles y huellas generaron reclamos desde los cuatro puntos cardinales.

Melchor Romero, Lisandro Olmos, San Carlos, Hernández, Villa Elvira, City Bell, Villa Garibaldi, Altos de San Lorenzo, Aeropuerto, Abasto, fueron epicentro de quejas. Lo que en el casco histórico y su franja periférica fue un día de precipitaciones copiosas pero sin consecuencias serias, para quienes viven en las áreas suburbanas y semi-rurales se recreó como pesadilla.

“Esto es barro total, puro, no se puede ni caminar por acá; hay chicos que no van a la escuela desde hace dos semanas”, sentenció Javier Ibarra, de 515 entre 161 y 167. Ese tramo, que une dos avenidas, tiene “seis cuadras muy importantes para muchas familias, pero no entran ni las ambulancias. Tenemos un nene en silla de ruedas y si ocurre una emergencia estamos atrapados. Ahora, los más grave es lo de las escuelas”.

Desde Arana, vecinos de 637 y 140 manifestaron que “estamos cada vez peor, las calles están muy mal y necesitamos obras urgentes”; desde 9 entre 654 y 655, Parque Sicardi, que “no puede pasar ni siquiera el camión de la basura”.

“Nos vienen tomando nota de los pedidos hace años, toman nota y toman nota... pero no mueven las cosas”

Marco Dománico, Zona de 445 entre Belgrano y 23

“Esto es barro total, no se puede ni caminar por acá; hay chicos que no van a la escuela desde hace semanas”

Javier Ibarra, Zona de 515 de 161 a 167

“Cada vez que caen dos gotas nos quedamos aislados. Ya no sabemos a quién recurrir. No podemos salir”

Claudio Domínguez, Vecino de Villa Garibaldi

En 13 entre 664 y 668 de Villa Garibaldi se escuchó que “esto está muy complicado, porque la delegación no hace su trabajo a pesar del esfuerzo de la gente que trabaja limpiando zanjas. La gestión es ineficiente y encima nos faltan el respeto”.

“Nos vienen tomando nota de los pedidos hace años, toman nota y toman nota... pero no mueven las cosas” subrayó Marco Dománico, de 445 entre camino General Belgrano y 23: “en días así, si querés cruzar la calle te hundís. Una persona mayor se resbala y se ahoga como si fueran arenas movedizas. Hay caños rotos en el cruce de calles y las zanjas no desaguan para ningún lado”.

También en el oeste platense, quienes viven en 417 entre 135 y 136, de Arturo Seguí, señalaron que el agua acumulada sobre una calzada repleta de baches y desniveles complicaba aún más el panorama que en las jornadas previas.

En 141 entre 34 y 35 de San Carlos, a diez cuadras del casco fundacional, las voces de los residentes aseguraron estar cansadas “de hacer reclamos a la Municipalidad sin obtener respuestas; llegamos a iniciar un expediente formal en Obras Públicas, y nada”.

De acuerdo con los pluviómetros cuyos datos compila la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna, la zona de Villa Elvira fue la más castigada por la lluvia, con poco más de 25 milímetros; luego se situaron el casco, con unos 22; Romero, con 21; Villa Elisa, con 17; Los Hornos, con 7 y Gonnet con 5.

Anoche, la paulatina intensificación de las ráfagas que soplaban desde el sur prometía una madrugada agitada en materia de vientos, y un fuerte descenso en la sensación térmica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hoy será el último día con tiempo inestable, y temperaturas moderadas -entre 15 y 20 grados.

A lo largo de la tarde, después de algunos eventuales chaparrones, seguirán los vientos del sur y el cielo empezará a “limpiar”. Para mañana y el domingo no se prevén lluvias; con mínimas de doce o trece grados, y máximas de veinte, el cielo estará algo a parcialmente nublado, con la procedencia de los vientos en permanente rotación.

LO QUE VIENE

Sobre cómo seguirá el clima, la Municipalidad adelantó que si bien el pronóstico para las próximas horas mejoró en relación con lo que se esperaba, continúa vigente el Nivel de Atención del Riesgo “Amarillo” por la posibilidad de precipitaciones y vientos fuerte en la Ciudad.

Por este motivo se reiteró que no cesarán las acciones preventivas y se solicitó a la comunidad “que tome precauciones y recuerde las recomendaciones oportunamente difundidas para enfrentar las tormentas y los episodios de vientos intensos que pudieran presentarse”.