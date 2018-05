Hay alguien que no quiere a Armani en la Selección; ¿Quién es?

Franco Armani ha sido uno de los jugadores más pedidos para integrar la lista de Jorge Sampaoli para el Mundial. Pero, sorpresivamente, hubo alguien que "dejó afuera" al golero riverplatense cuando fue consultado sobre el particular.

Cuando le preguntaron sobre quiénes deberían ser los arqueros del equipo albiceleste, Guillermo Sara guardavallas suplente de Boca, opinó que "Romero es el titular y después vienen Guzmán y Caballero".

El jugador xeneize, en diálogo con un canal deportivo, al ser consultado por Armani dijo que "Está pasando por un gran momento. El que lo niega, no ve fútbol todos los domingos. Es una apreciación personal. En el Mundial es muy raro que pase algo con el arquero. Y hay un tema importante que es lo grupal, donde por ahí meter a una persona que no ha tenido convivencia con la mayoría de los jugadores, no digo que pueda llegar a ser un problema, pero puede ser un palo en la rueda".

Y culminó advirtiendo que "Yo lo veo de esa manera. Si hay compañeros que vienen hace cuatro años trabajando mucho, compartiendo cosas y concentraciones, creo que te ahorras un paso muy importante que es la adaptación".