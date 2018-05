Coudet durísimo con su equipo tras la inesperada eliminación de la Copa Argentina

La eliminación de Racing de la Copa Argentina a manos de Sarmiento de Resistencia trajo cola. El DT racinguista, Eduardo Coudet fue lapidario al hablar con los periodistas: "Tiramos seis meses a la m..."

El entrenador no se guardó nada sobre la histórica caída de su equipo por 1 a 0: "Le tenemos que pedir perdón a la gente de Racing...Fue un papelón", tiró el Chacho sin vueltas.

"No rescato nada positivo, me parece que no tuvimos nada de lo que hemos demostrado desde que arrancó el año", siguió con la autocrítica Coudet quien reiteró: Le tenemos que pedir perdón a la gente, esto fue un papelón".

"¿Qué faltó? Falto todo", afirmó seguidamente el entrenador quien finalizó: "Es difícil hacer un análisis en este momento. Hoy teníamos que mostrar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro y no lo hicimos. Ni siquiera empatando y habiendo pasado me hubiese quedado conforme. Realmente no le encuentro explicación a lo que hemos demostrado hoy", admitió el "Chacho".

Finalmente, conviene destacar que Sarmiento de Resistencia milita en el Federal A.