Otra mañana de terror en un ascensor de la Torre II: siete personas atrapadas, susto y desesperación

Desde el edificio de 12 y 53 denunciaron que uno de los elevadores con personas a bordo, entre ellas un nene, se detuvo en plena subida, se apagaron las luces y quedaron encerrados durante cinco minutos. Afirman que no funcionó el sistema de alerta

El drama por el funcionamiento deficiente de los ascensores de la Torre II sumó hoy otro capítulo cuando un grupo de siete personas, entre ellas un nene de no más de 10 años de edad, se quedó atrapada por más de cinco minutos, aparentemente por un corte de luz, sin que se activara la alarma de seguridad del elevador.

Así lo dieron a conocer hoy desde el edificio administrativo de 12 y 53, tras el dramático episodio en el que las personas que quedaron encerradas en el ascensor aseguraron haber vivido un momento de susto, desesperación y peligro.

Una mujer que estuvo presente en el incidente relató que "estábamos subiendo y de repente se apagó la luz y se detuvo". "Fue un susto terrible", calificó.

"No sé bien en qué piso se detuvo, recién habíamos subido, no había señales de nada. No se veía nada, estábamos como en un ataúd. Fueron 3 ó 5 minutos que estuvimos atrapadas, no pude calcular bien el tiempo por la desesperación", dijo en medio del susto para graficar el difícil momento.

"No se veía nada y unos minutos después volvió la luz, el ascensor se activó y nos llevó directamente hasta el piso 14 sin detenerse", añadió la mujer que habitualmente usa el servicio del elevador para transportarse "hacia los pisos de arriba".

Asimismo dio cuenta de que en el ascensor "iba un niño junto a su mamá". "Por suerte todos mantuvimos la calma. Ya no sabemos qué puede pasar, no sabemos cómo va a seguir esta historia", dijo en ese sentido.

El dramático episodio se produjo a poco más de una semana de que un ascensor de ese edificio se precipitó desde el cuarto piso con varias personas a bordo, hecho que fue denunciado a las autoridades y que reactivó los reclamos de los trabajadores de la Torre II con diversos planteos y asambleas como la que realizaron ayer, cuando advirtieron que "vamos a sacar el conflicto a la calle y a terminar con una medida de fuerza para pedir más seguridad".