Primer escándalo real para Meghan: filtran video de la princesa en topless

A Meghan Markle, duquesa de Sussex, se la ve sin corpiño. Creen que se film´`o ella mismo e investigan quién viralizó las imágenes. En el Palacio de Kensington están que trinan, aunque salieron a denunciar que se trata de "un truco fotográfico"

La Casa Real Británica amaneció con un bombazo: se filtró un reciente video de Meghan Markle, la flamante esposa del príncipe Harry, haciendo topless en una playa. Las fotos de la ex actriz y ahora duquesa de Sussex se viralizaron en cuestión de segundos, al punto que desde el propio palacio de Kensington Palace salieron a denunciar que se trata de un truco fotográfico. Como la cuestión no fue del todo aclarada quedaron las sospechas, sobre todo porque Meghan aún no hizo declaraciones a la prensa británica.

Ahora buscar saber cómo se filtró el video y no descartan que el caso llegue a la Justicia. Asimismo, las primeras informaciones indican que el video fue filmado con el celular de la propia esposa de Harry. Cabe recordar que Kate Middleton, tras casarse con William, también fue escrachada en Francia sin la parte de arriba del bikini en plena luna de miel junto al príncipe. Aunque este nuevo caso tiene otros matices ya que fue la propia Markle la que se habría filmado y sacado fotos, por lo que sólo queda investigar quién las viralizó.