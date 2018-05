Dibujantes de la Ciudad: talentos que se imponen y triunfan en el mundo

Son requeridos por las principales empresas internacionales de cómics, juguetes y animación. Dan vida a personajes como Batman, Superman o los protagonistas de Star Wars

Por EZEQUIEL FRANZINO

Así como New Orleans está catalogada como la cuna del Jazz o Berna, el epicentro de la relojería, La Plata debería ser considerada la capital del dibujo. La ciudad ya ha exportando un buen número de artistas que representan una debilidad para empresas de la talla de Disney, Sony, Marvel o DC.

Aunque suene increíble, en los cómics de superhéroes de tirada mundial, en dibujos animados, en las principales jugueterías del mundo o en películas que son un éxito de taquilla en cualquier cine internacional, ahí están los talentos platenses imprimiendo su sello. Ellos son los encargados de dibujar, animar o colorear a Tom y Jerry, Campanita, Batman, Superman y X- Men, entre otros personajes emblemáticos.

Con un mercado nacional que ofrece pocas oportunidades y una conexión a internet capaz de borrar cualquier límite geográfico, los profesionales platenses del dibujo entendieron que para poder convertir su pasión en una fuente de ingreso tenían que mirar hacia horizontes donde la industria del entretenimiento pegase fuerte. Mal no les fue.

EN BUSCA DE LA CONSAGRACIÓN

El hecho de que la ciudad de La Plata se haya convertido en una usina de talentos no es casualidad: mucho tiene que ver la diversa oferta de carreras y talleres vinculados al dibujo que ofrecen tanto la Universidad Nacional de La Plata, como la Escuela de Artes de Berisso y espacios no formales como CRUMB, La Peña de las Bellas Artes, Blason Studio, Oquio o El Hormiguero.

Sin embargo, “dedicarse a esto en nuestro país es muy complicado”, explica Pilar Benavides (29), quien luego de recibirse como diseñadora multimedial en la UNLP emigró hacia Melbourne, Australia, donde hoy trabaja como ilustradora de personajes en una pujante fábrica de juguetes, Moose Toys, creadores de los famosos muñecos Shopkins. “Mi sueño es tener mi estudio de animación en Argentina, pero lo veo algo irrealizable”, explica Pilar, quien dio sus primeros pasos como animadora en la serie infantil Plin Plin.

Ella, que antes de la consagración tuvo que manejar una cosechadora en un campo y trabajar en un estudio de tatuajes, y que aprendió perspectivas viendo a su madre arquitecta, considera que no hay trucos para triunfar en esta disciplina: “La práctica lo es todo. No tengo recuerdos de la infancia que no sea dibujando y coloreando. No paré nunca”, cuenta desde el país de los canguros.

EL SUEÑO AMERICANO

En el año 1995, Nicolás Villareal (40), que por entonces tenía 17 años y todavía cursaba el secundario en el colegio San Luis, definió su vocación: quería dedicarse a la animación. “Mandé una carta a Warner con un dibujo de Mickey y me respondieron que esperaban trabajar conmigo una vez que me recibiera”, recuerda Nicolás y agrega “antes era todo muy inaccesible. Hoy podes subir tus laburos a cualquier red social y un productor puede ver tu porfolio desde su teléfono”.

Tras un paso por la facultad de arquitectura en la UNLP, y luego de estudiar en el Instituto de arte cinematográfico de Avellaneda, en 2000 Nicolás viajó a los Estados Unidos para realizar un posgrado en la Academia de Arte de San Francisco, donde hoy es docente y director de Desarrollo Visual. Ni él podía imaginarse lo que le esperaba.

Desde su arribo al país del norte, Nicolás trabajó como animador en Campanita, dibujó al puercoespín Sonic para la empresa de videojuegos Sega, y acaba de finalizar la creación de personajes para la película animada Uggly Dols, de Robert Rodríguez, director de Sin City, entre otras. “Me sigue pareciendo increíble que me haya podido dedicar de manera profesional al dibujo”, dice Nicolás.

En simultáneo a todo este trabajo, armó en San Francisco su propio estudio de animación, Red Clover. Desde allí, y con un equipo de aproximadamente 15 personas, ya dirigió tres cortos – Pasteurizado, Nieta y La Casa de Colores- y espera concretar el proyecto de un largometraje y también el de un programa de televisión: “Me puse como objetivo armar un corto por año, que para animación es un montón”, asegura Nicolás.

DE VILLA ELISA AL MUNDO ENTERO

Desde su casa ubicada en Villa Elisa, Java Tartaglia (43), padre de dos hijos, diseñador en comunicación visual, artista y dibujante desde niño, tiene un trabajo peculiar: con una tableta gráfica digitalizadora y Photoshop se encarga de colorear los cómics de Stars Wars, Hulk, Ironaman, Spiderman, Thor y Los 4 fantásticos. “En las historietas me toca crear los climas, las atmósferas y evitar tapar lo que el dibujante hizo a detalle, que implicaría matar su trabajo”, explica Java.

La historia de Java es tan épica como la de los superhéroes a los que le da color: tras romper vínculo con un agente que, según dice, le robaba más dinero del que le hacía ganar, en 2014 decidió jugársela y emprender la aventura de la autogestión: “Hice mi camino solo y la verdad es que tuve mucha suerte”, asegura Javier.

Desde entonces no ha parado de trabajar para Marvel, DC y Dark horse, las tres empresas más importantes del mundo en materia de cómics, para las cuales también ofrecen sus servicios otros artistas platenses como Diego Aballay, Leo Castellanni, Daniel Griffo y Alejandro Barrionuevo. Sin embargo, en esta actividad “a veces te quedas sin nada y hay que rebuscárselas. No hay nadie que tenga la vaca atada. Es un laburo que tiene sus complejidades, pero que es muy gratificante”, concluye Javier.