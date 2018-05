Se extiende el uso de las bicis gratuitas, aunque todavía falta aceitar el sistema

Mucha gente que llega en auto a la Ciudad y estaciona, por caso, en el Bosque, las usa para moverse por el Centro. Pero sólo hay cuatro bicicleteros y para algunos la modalidad resulta poco práctica. ¿Nuevas terminales?

a las bicicletas municipales de la estación de 7 y 50 se las ve en buen estado. No obstante, piden que el sistema de préstamos sea más práctico / r. acosta

Los bicicleteros de la Ciudad (por ahora son cuatro pero la Comuna promete inaugurar uno más en los próximos meses) cobraron un nuevo impulso partir de las dificultades que encuentran los automovilistas para dejar sus vehículos, con el aumento del 150% en la tarifa del Estacionamiento Medido aplicado dos meses atrás y el consecuente colapso de los espacios que quedan libres de pago. En los horarios pico, según señalan los encargados de entregar y recibir las bicis, la demanda es tal que apenas quedan disponibles unas pocas unidades.

Se trata de “Movete en Bici”, la iniciativa municipal que busca fomentar el transporte sustentable al tiempo que desalienta el uso de vehículos a motor en el Centro de la Ciudad. Con bicicleteros en las plazas San Martín e Islas Malvinas, un tercero en el Paseo del Bosque, y un cuarto en el Parque Ecológico, para hacer uso gratuito de los rodados los vecinos deben ingresar a la página de internet movete.laplata.gov.ar e inscribirse en ese sitio con los datos personales básicos. Al socio se le dará un carnet que tendrá que presentar cada vez que desee retirar una bicicleta.

El tipo de usuarios que recurren a los bicicleteros depende de la zona en la que sitúe el servicio. En la estación de bicis montada en el Paseo Bosque (avenida Iraola entre la Calleja Juan Prossi y la diagonal de acceso al Museo de Bellas Artes) la mayoría de vecinos utiliza el lugar como “posta”, en el sentido de que deja estacionado el auto en las calles de la zona y se lleva una bici para ir hasta el trabajo y así no tener que pagar por estacionamiento. “Cada vez es más común que la gente se maneje de esa manera -dijo el encargado del espacio, Sebastián Iriarte-. No encuentran donde estacionar que no sea medido y entonces dejan el coche por acá y se llevan una bici”.

En ese bicicletero, ayer, por caso, un día gris y con garúa frecuente, al mediodía, de 14 rodados que pueden prestarse sólo quedaba un par. El resto, con su correspondiente casco y eslinga, para esa hora, ya estaba en uso de los socios del programa.

Otra es la demanda del puesto de bicis de 7 y 50. “Acá, básicamente, vienen los estudiantes que viven lejos del Centro, llegan hasta en micro y van a la facultad en bicicleta. También hay algún público de gente más grande que usa la bici para hacer trámites en las oficinas públicas o en los bancos”, contó Romina Costamagna, a cargo del bicicletero céntrico.

En el caso del bicicletero localizado en la plaza Islas Malvinas -20 y 50- su uso está más relacionado con el paseo y el esparcimiento que con las obligaciones laborales o estudiantiles.

Lo mismo el servicio del Parque Ecológico, que en ese caso funciona para que las bicis sean usadas dentro del predio.

El sistema padece todavía de algunos desajustes. Un detalle que lo hace poco práctico es que la bici debe devolverse al mismo punto donde se retiró, cuando sería más cómodo para el usuario contar con una suerte de red y poder así entregarla en cualquiera de los bicicleteros. Otro punto débil de la propuesta es que sólo funciona de lunes a viernes de 8 a 18 cuando sería muy bien recibida por los vecinos los sábados, domingos y feriados, sobre todo en la zona del Bosque, que en esos días convoca al paseo y la actividad física.

Para conformar todo un circuito de uso de bicis se incorporará al programa otro bicicletero, que funcionará en el Parque Saavedra (14 y 64). Ese espacio se habilitará, según se informó desde el Municipio, entre julio y agosto próximos. Contará, como el resto, con 20 rodados, con opción para mujer y para hombre.

El proyecto va en concordancia, indicaron fuentes comunales, con “la creación de bicisendas”.

Son varios los objetivos que persigue “Movete en Bici”. Por un lado, según remarcan los funcionarios comunales vinculados a esa área, se busca promover el cuidado del medio ambiente, ya que al crecer el uso de la bici puede disminuir el andar de los autos y las motos y por lo tanto es menor el impacto de la emisión de gases contaminantes. Al mismo tiempo, se reducen los problemas del tránsito caudaloso y se fomenta, a la vez, la actividad física entre los vecinos.

En cuanto a la gestión de esos espacios, desde la Comuna se aseguró que “no está en los planes privatizarlos”, al tiempo que se remarcó que “el servicio continuará bajo la órbita del Municipio”.

20 rodados tendrá el bicicletero gratuito que piensan abrir entre julio y agosto próximo en el Parque Saavedra. Desde el Municipio descartaron que el sistema se va a privatizar, modalidad con la que se avanzará en CABA, donde el servicio será gratuito pero gestionado por una empresa