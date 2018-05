Donde hubo fuego...: Moyano, muy cerquita de Bargiela

El diputado fue “pescado” en la noche porteña con su ex, a la que se había acercado en sus tiempos de crisis con Nicole

“El sábado, una y cuarto de la madrugada, barrio de San Telmo, Eva Bargiela para un taxi. ¿Atrás quién venía? ¡Facundo Moyano! Salían del palacio Raggio, que es en donde vive él. Están juntos”, aseguró Karina Iavícoli en “El diario de Mariana”.

Facundo Moyano está, como dice la canción de los Beatles, aquí, allá y en todos lados. Después de separarse de Nicole Neumann y de algún otro coqueteo, en febrero volvió con otra ex suya, Eva Bargiela, justo cuando la rubia había contado que andaba a puro mensajito con el ex de Nicole, Fabián Cubero. El diputado nacional y la azafata de La tribuna de Guido estuvieron en pareja durante gran parte del 2017 y la separación se produjo a fines de agosto, cuando comenzaron a circular los rumores de romance entre el dirigente sindical y Nicole Neumann.

Ya en febrero se hablaba de que los dos habrían compartido una salida nocturna. Los testigos de la salidita vieron al legislador y la modelo a los besos, muy acaramelados y apasionados en el VIP del boliche porteño Olivia’s, ubicado en Figueroa Alcorta.

En enero se confirmó que definitivamente su relación con la ex mujer de Poroto Cubero no existía más. Y aunque los vieron cenando juntos y en otros eventos, no hubo reconciliación.

Moyano nunca perdió el tiempo. Cuentan que cuando transcurrían los primeros días de su pelea con la modelo hacia Fin de Año, Moyano le había mandado una carísima cartera a Eva... Él lo negó, pero, a la luz de los resultados, parece que efectivamente el diputado jugaba a dos puntas o, al menos, que no esperó demasiado tras su primera peleíta con Neumann para ir a los brazos de su ex.

¿Y qué hay de nuevo en el horizonte de los dos? Se sabe poco y nada. Pero cuando consultaron a la blonda, ella prácticamente lo confirmó, por no negarlo: “No me acuerdo qué hice el sábado, creo que estuve con mi familia y con mis amigos”, dijo Eva, sin desmentir el encuentro nocturno con Moyano. “Yo estoy bien... Pero no me interesa contar mi vida privada”.