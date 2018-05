Paladar botinero: la chica del clima armó su Selección de “chongos”

| Publicado en Edición Impresa

Sol Pérez sorprendió ayer al decir que no estuvo con Fede Bal porque, solterita sin apuros, el fin de semana lo pasó con un “chongo futbolista”.

Curiosamente, horas antes había brindado su veredicto sobre la selección que viajará al Mundial pero, claro, no analizando su técnica o capacidad futbolística, sino su atractivo, haciendo un repaso algo cachondo por el plantel de Sampaoli.

La “lista de 23” de Sol Pérez, en ese sentido, podría aportar pistas para desentrañar, entonces, con quien estuvo (o con quien dice haber estado) la chica del clima que, insiste, no tiene tiempo para compromisos y solo quiere divertirse. Ideal, dirá más de uno, aunque está claro que los hombres no están en absoluto exentos a volverse posesivos...

La Selección de Sol comenzó analizando a los arqueros: “No me gusta pero con la novia que tiene se ganó un 10”, dijo de Armani, en referencia a Daniela Rendón, mientras que de Caballero y Guzmán dijo que no son su tipo.

Lo mismo dijo de Gabi Mercado, Acuña, Salvio, Messi, Dybala, Higuaín, Agüero y Fazio, aunque comenzó a dejar en claro cuáles sí son de su estilo al afirmar que Otamendi está “bastante bien”.

Calificó de interesantes a los laterales Tagliafico y el platense Marcos Rojo, despertó risas al afirmar que “no tengo” a Ansaldi, el convocado sorpresa de Sampaoli. Y sorprendió al decir que Mascherano “me encanta, me gusta su forma, me da a luchador, me da como a los jugadores de antes que se rompían las manos, el tobillo e iban a jugar sin tobillo”.

Otros “interesantes” para Sol son Lanzini y Lo Celso (aunque “me da muy tímido, muy bebé”), quien sorprendió de nuevo al decir que Di María “siempre me gustó, lo veo como a Mascherano, rústico, a mí me gusta el hombre que va a la guerra”. Los no rotundo, en tanto, fueron para Banega, Biglia... y Sampaoli.