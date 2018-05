El fiscal pide que Scioli no salga del país y que inhiban sus bienes por $180 millones

ADELANTO. - Se lo solicitó Álvaro Garganta a la jueza Garmendia, en la causa que se lo investiga por presuntos hechos de corrupción con la obra pública. También la medida recae sobre el empresario Miller

En el marco de la causa que se le sigue a Daniel Scioli por presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obra pública, este viernes, la fiscalía solicitó a la jueza a cargo de la causa, Marcela Garmendia, las medidas de inhibición de bienes y prohibición de salida del país para el ex gobernador bonaerense.

Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Se investiga si durante la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos de la Provincia.

Según se precisa en la solicitud que elevó en las últimas horas el fiscal platense Álvaro Garganta a la magistrado platense, se pide que se deje sin efecto el uso de activos equivalentes a los 180 millones de pesos. Además, el funcionario judicial hizo hincapié en la necesidad de que, mientras la investigación se mantenga en curso, el ex mandatario bonaerense no tenga posibilidad alguna de abandonar suelo argentino.

El titular de la UFI 11 solicitó además que se tomen los mismos recaudos contra el empresario Ricardo Estanislao Miller. La presentación judicial de Garganta tiene lugar un día después de que el ahora diputado Daniel Scioli se presentara a declarar en La Plata por la causa que investiga un presunto entramado de corrupción en la construcción de nueve centros de atención UPA, por los que se pagaron 189 millones de pesos.

Ayer, Scioli declaró "no" haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona", al defenderse, a través de un escrito que presentó en su indagatoria ante la Justicia, de las imputaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión.

"Nunca he recibido dádivas de ninguna persona", aseveró el ex mandatario provincial en un escrito con el que se defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente. En este sentido, subrayó que "todas las contrataciones" realizadas durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".

En este punto, Scioli planteó que "es totalmente falsa" su supuesta "relación especial con uno de los proveedores" y consideró que Miller "accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso".

Por otro lado, el ex mandatario provincial subrayó que "jamás" utilizó los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II de Miller y añadió: "Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes no me encontraba en Villa La Ñata".

NOTA EN DESARROLLO