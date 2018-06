Para aplaudir de pie: un local platense sirve sopa gratis a los que más necesitan

Se viene una ola polar en la Ciudad y hay mucha gente que necesita una mano. Por eso no son pocos los que le dan una mano a los que más lo necesitan. Tal es el caso del comercio "Entre panes", ubicado en 58 entre 8 y diagonal 73, que regala sopa a quienes más lo necesitan.

"Contra el frío, pase y pida una sopa", dice el cartel de la puerta del negocio. En una entrevista para el noticiero del canal Imagen Platense, su dueño contó que "siempre tuve la idea de dar comida al que no puede comprarla y también al que puede y la necesita y tiene frío". Y agregó que "la sopa es algo que a mi no me genera tanto gasto y es algo que con poco puedo ayudar y reconforta".

A su vez dijo que "la cocina es mi pasión y no me cansa", al tiempo que resaltó: "Le di para adelante con esto que puede se la puerta para ampliarlo un poco más adelante. Ya vino gente e incluso le convido a los clientes". Un gesto para aplaudir de pie.