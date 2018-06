Crece la tensión diplomática entre Francia e Italia por el rechazo del barco con migrantes

Durante la jornada hubo acusaciones cruzadas

La gestión de la crisis migratoria europea elevó hoy aún más la tensión entre Francia e Italia, con acusaciones de irresponsabilidad y de "manipular emociones" desde París y un reclamo de disculpas desde Roma, luego de que autoridades italianas rechazaran la llegada a sus puertos de un barco que había rescatado a más de 600 migrantes.

La tensión pone en peligro una cumbre entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Guiseppe Conti, el viernes en París, para discutir este espinoso asunto, y hoy ya tuvo su primer coletazo diplomático con la decisión de Italia de suspender un viaje de su ministro de Economía a París para reunirse con su colega francés.

Los 629 migrantes fueron rescatados el fin de semana en el Mediterráneo cerca de las costas de Libia cuando intentaban llegar de manera clandestina al sur de Italia, y quedaron varados en un barco de la ONG Aquarius hasta que España anunció que podía atracarr en Valencia, adonde se prevé que arribe a última hora del sábado.

"Dar razón a quien busca la provocación, a quien ve una nave acercarse a las costas y la expulsa, ¿sería una forma de ayudar a los verdaderos democráticos?", planteó hoy Macron, tras haber acusado ayer al nuevo gobierno italiano de "cinismo e irresponsabilidad" por haber cerrado sus puertos el lunes al barco con los migrantes.

"No hay que ceder a las emociones, que algunos manipulan", agregó, durante un acto en la ciudad occidental francesa de Mouchamps.

Sus comentarios parecieron aludir al fuerte discurso que horas antes había hecho el ministro del Interior y vicepremier italiano, Matteo Salvini, reclamando disculpas de París por las acusaciones de ayer de Macron hacia el nuevo gobierno, liderado por dos partidos que se oponen fuertemente a la inmigración.

Salvini dijo a la prensa que la cumbre entre Macron y Conte debía ser cancelada si Francia no emitía una "disculpa oficial".

"Si no llega una disculpa oficial, el primer ministro Conte haría bien en no ir a Francia", agregó.

Si bien Macron reconoció "trabajar mano a mano con Italia" en la gestión migratoria, lanzó una advertencia lejana al pedido de disculpas solicitado por Salvini: "No nos olvidamos de quien nos interpela, los conocemos bien".

En coincidencia con la demanda de Salvini, la Cancillería italiana convocó hoy al embajador francés en Roma para protestar por las declaraciones de Macron.

La cadena de noticias italiana Rai dijo que al encuentro acudió la encargada de negocios de la embajada francesa, y que el canciller italiano, Enzo Moavero Milanesi, le plantó que las críticas de París "están comprometiendo las relaciones entre Italia y Francia" y son "injustificables".

Tras la reunión, el ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, canceló un viaje a París para reunirse con su par francés, Bruno Le Maire.

Hoy, en el Senado, Salvini ironizó sobre la decisión del nuevo gobierno socialista español de recibir el barco y aseguró que "Italia acoge a 170.000 migrantes y España a 16.000, así que el premier español tiene amplio margen para ejercitar su generosidad y acogida en las próximas semanas".

En la rueda prensa posterior a la reunión de gabinete, el vocero del gobierno francés, Benjamin Griveaux, dijo que Macron había denunciado "una forma de cinismo y una parte de irresponsabilidad" en la manera en que Italia ha gestionado esta situación.

A la pregunta de por qué Francia no se había propuesto para acoger el navío, el portavoz dijo que "está descartado crear un antecedente" y señaló que se debería haber aplicado el derecho internacional, que estipula que el puerto de recepción debe ser el más cercano al lugar del rescate.

Salvini, líder de la xenófoba Liga Norte, agregó hoy que su país abrirá los puertos "a naves oficiales, pero no a ONG".

"Los franceses se hacen los fenómenos pero han rechazado más de 10.000 personas en la frontera con Italia, entre ellos muchísimas mujeres y niños", publicó Salvini en su perfil de la red social Facebook, en referencia a la actitud de París en el paso fronterizo de Ventimiglia, la ciudad del noroeste italiano que limita con Francia.

"No podemos ser los únicos que hacemos lo que hacemos en el Mediterráneo cargando con los costos", cerró Salvini.

El Parlamento Europeo se reunió hoy para discutir la crisis y el tema más amplio del manejo de los flujos migratorios, y su presidente dijo que la cuestión amenazaba "la supervivencia" del bloque de 28 naciones.

"La supervivencia misma de la UE depende del manejo de la inmigración", dijo el italiano Antonio Tajani, que la calificó del "mayor desafío de nuestros tiempos".

Europa está dividida sobre cómo lidiar con los solicitantes de asilo desde que más de 1,2 millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría refugiados de las guerras de Siria, Irak y Afganistán, llegaron a las costas del sur del continente en 2015.

En diciembre, los líderes de la UE se dieron plazo hasta fines de junio para reformar la política migratoria común y crear un mecanismo permanente para lidiar con al cuestión.

La jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, dijo hoy que el asunto de la inmigración "era una suerte de prueba decisiva sobre el futuro y la cohesión de Europa".

Salvini ha acusado repetidamente a sus socios de la UE de abandonar a Italia en su esfuerzo por hacer frente a los migrantes que emprenden la peligrosa travesía desde el norte de África en barcos precarios de traficantes de personas.

Más de 700.000 inmigrantes han llegado a las costas de Italia desde 2013.

En Ginebra, el jefe del organismo de la ONU para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi, también italiano, dijo hoy que Italia está en lo "correcto" en no aceptar a todos los migrantes que cruzan el Mediterráneo.

El aluvión de migrantes ha disminuido fuertemente en los últimos años, pero no se detuvo. Más de 35.000 migrantes ilegales han llegado a Europa por mar en lo que va de 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).