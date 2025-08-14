Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |MIENTRAS CRECEN LAS EVACUACIONES Y LAS POTENCIAS EUROPEAS TEMEN CONCESIONES TERRITORIALES A MOSCÚ

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

El republicano quiere convocar a una reunión tripartita con el presidente ruso y el mandatario ucraniano, para avanzar hacia un alto el fuego en la guerra

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

Trump quiere reunirse con Putin y Zelenski / Web

14 de Agosto de 2025 | 03:21
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere organizar una reunión con sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski, “casi inmediatamente” después de la cumbre de Alaska con el líder del Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump habló con periodistas en Washington después de lo que describió como una “llamada muy buena” con los dirigentes europeos.

“Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión”, declaró el presidente estadounidense.

Trump prevé reunirse con Putin mañana en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró. Y agregó: “Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin mañana.

LE PUEDE INTERESAR

Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares

LE PUEDE INTERESAR

Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida

“Esperamos que el tema central de la reunión” entre Trump y Putin en Alaska sea “un alto el fuego inmediato”, declaró Zelenski.

El presidente ucraniano fue recibido en Berlín por el canciller alemán Friedrich Merz para una videoconferencia con Donald Trump y los principales dirigentes europeos, de la UE y de la OTAN. El primer ministro británico, Keir Starmer, ve una posibilidad “real” de alto el fuego “gracias al trabajo del presidente” de Estados Unidos.

EVACUACIONES

La reunión tuvo lugar al día siguiente de que las fuerzas rusas lograran su mayor avance en 24 horas en más de un año, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

El ejército ruso dice haber conquistado más de 110 km2 en comparación con la víspera.

Muestra del deterioro de la situación, Ucrania ordenó la evacuación de familias de una decena de localidades del este, donde las tropas rusas han ganado terreno rápidamente en los últimos días.

Al menos tres personas murieron a primera hora del miércoles por fuego de artillería rusa y ataques con drones en la región de Jersón (sur), según las autoridades regionales.

Mientras tanto, la actividad diplomática es imparable desde el anuncio de la cumbre en Anchorage, Alaska.

Los europeos temen que el resultado sea desfavorable para Ucrania.

Ucrania “debe estar presente en la mesa” durante las próximas reuniones, dijo Friedrich Merz.

TERRITORIOS EN JUEGO

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a entrar en la OTAN.

Trump predijo “intercambio de territorios” en un momento en que las tropas rusas ocupan aproximadamente el 20% de Ucrania.

Sin embargo, también se mantuvo ambiguo sobre sus expectativas respecto a Putin. Dice que quiere “tantear el terreno” mañana.

Zelenski descarta una retirada de zonas del este de Ucrania como parte de un acuerdo de paz.

Según Merz, Ucrania “está dispuesta a discutir cuestiones territoriales”, pero no el “reconocimiento legal” de la ocupación rusa de ciertas partes de su territorio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de El Mundo

Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares

Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”

Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla