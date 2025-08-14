Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El republicano quiere convocar a una reunión tripartita con el presidente ruso y el mandatario ucraniano, para avanzar hacia un alto el fuego en la guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere organizar una reunión con sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski, “casi inmediatamente” después de la cumbre de Alaska con el líder del Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania.
Trump habló con periodistas en Washington después de lo que describió como una “llamada muy buena” con los dirigentes europeos.
“Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión”, declaró el presidente estadounidense.
Trump prevé reunirse con Putin mañana en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.
“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró. Y agregó: “Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió.
Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin mañana.
LE PUEDE INTERESAR
Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares
LE PUEDE INTERESAR
Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida
“Esperamos que el tema central de la reunión” entre Trump y Putin en Alaska sea “un alto el fuego inmediato”, declaró Zelenski.
El presidente ucraniano fue recibido en Berlín por el canciller alemán Friedrich Merz para una videoconferencia con Donald Trump y los principales dirigentes europeos, de la UE y de la OTAN. El primer ministro británico, Keir Starmer, ve una posibilidad “real” de alto el fuego “gracias al trabajo del presidente” de Estados Unidos.
La reunión tuvo lugar al día siguiente de que las fuerzas rusas lograran su mayor avance en 24 horas en más de un año, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.
El ejército ruso dice haber conquistado más de 110 km2 en comparación con la víspera.
Muestra del deterioro de la situación, Ucrania ordenó la evacuación de familias de una decena de localidades del este, donde las tropas rusas han ganado terreno rápidamente en los últimos días.
Al menos tres personas murieron a primera hora del miércoles por fuego de artillería rusa y ataques con drones en la región de Jersón (sur), según las autoridades regionales.
Mientras tanto, la actividad diplomática es imparable desde el anuncio de la cumbre en Anchorage, Alaska.
Los europeos temen que el resultado sea desfavorable para Ucrania.
Ucrania “debe estar presente en la mesa” durante las próximas reuniones, dijo Friedrich Merz.
Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a entrar en la OTAN.
Trump predijo “intercambio de territorios” en un momento en que las tropas rusas ocupan aproximadamente el 20% de Ucrania.
Sin embargo, también se mantuvo ambiguo sobre sus expectativas respecto a Putin. Dice que quiere “tantear el terreno” mañana.
Zelenski descarta una retirada de zonas del este de Ucrania como parte de un acuerdo de paz.
Según Merz, Ucrania “está dispuesta a discutir cuestiones territoriales”, pero no el “reconocimiento legal” de la ocupación rusa de ciertas partes de su territorio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí