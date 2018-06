Maradona expresó que legalizar el aborto "es cuidar a la mujer"

El ex futbolista dio su parecer en medio del tratamiento del proyecto de ley en el Congreso

El ex futbolista Diego Maradona afirmó hoy que legalizar el aborto "es cuidar a la mujer" y que si la mujer "tiene que ir a un carnicero para sacarse el bebé es criminal".

Maradona, en declaraciones al sitio web El Destape que conduce el periodista Victor Hugo Morales, manifestó que le pediría a los diputados que tratan el proyecto de legalización del aborto "que le den una posibilidad a esa mujer de elegir democráticamente".

"Acá las mujeres que están en contra después son las que no sufren, le pedimos a los diputados (que voten la ley) porque perder un hijo o perder la vida no es lo mismo que ir a gritar frente a un juez", aseguró el ex jugador de la selección nacional.