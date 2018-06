Hay “Tronos” para rato: una nueva serie para romper viejos mitos

El nuevo show que HBO anunció la semana pasada buceará en el lejano pasado de Poniente, desde el nacimiento de los Starks hasta la Larga Noche, para descubrir la verdad tras de la historia oficial

La última temporada de “Game of Thrones” se estrenará, tras 24 meses de espera, en 2019, cerrando una historia de ocho temporadas que provocó un seguimiento global de millones de espectadores. Y, desde ya, HBO no está dispuesta a dejar partir así nomás a su gallina de los huevos de oro, motivo por el cual ya prepara cinco “spin offs” (series derivadas) que transcurrirán en el vasto universo creado por George R.R. Martin, que detalló batallas y héroes desde unos 10.000 años antes de los eventos que tienen lugar en su saga libresca “Canción de Hielo y Fuego”, en que se basa el show.

Ninguno de estos spin offs tendrá lugar en la misma época que el show principal, y es probable que no sean cinco los shows producidos finalmente: HBO encargó la escritura de cinco pilotos, pero recién dio luz verde a la producción del primer piloto, cuya creación corre a cargo de Martin y Jane Goldman, guionista de “Stardust”, “Kick-Ass”, “X-Men: First Class”, “The Woman in Black” y “Kingsman: The Secret Service”, entre otros filmes.

Ahora bien, ¿qué sabemos de esta nueva serie del universo de Martin que verá la luz en 2019?

LA TRAMA

La información oficial explica que la serie será una crónica del descenso de la Era de Héroes a “la hora más oscura” de Poniente, la Larga Noche. Es decir, se trata de una precuela, que narra hechos ocurridos cientos o miles de años antes del show. “Y una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Poniente al origen de los Caminantes, de los misterios del Este a los Starks legendarios, no es la historia que conocemos”, dice la sinopsis anunciada por el canal.

Las referencias son claras: por un lado, enfrentamos una historia nueva, que tiene lugar cientos de años antes de los eventos que narra la serie actual; por otro lado, la historia “oficial” sobre esos sucesos (narrada brevemente en la serie pero explorada en profundidad en los libros de Martin) es engañosa, escrita por los ganadores, una temática ya explorada en la actual serie.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA

La serie nueva, entonces, reescribirá la historia como la conocemos, y la sinopsis señala varios puntos cardinales para comprender de qué irá el show: la Era de Héroes, el origen de los Caminantes, los misterios del Este y los Starks de la leyenda.

La Era de Héroes comenzó luego de que los primeros humanos en habitar Poniente, los Primeros Hombres, llegaron a un pacto con los Hijos del Bosque, los mágicos habitantes originarios de ese continente, y comenzó una era de paz. La serie promete tener lugar durante el declive de esa era hacia la Larga Noche, el primer invierno que duró una generación y vio una invasión de Caminantes, liderados por el Rey de la Noche.

Del Rey de la Noche poco se sabe, incluso en los libros: se sospecha en los foros que fue un Stark, y habría sido creado, según dicen en el show de HBO, por los Hijos del Bosque para detener a los Primeros Hombres, aunque esa creación se habría vuelto en su contra para, años después, atacar el continente con su ejército de no-muertos. Atención: esta es la versión oficial...

SIN LOS PERSONAJES QUE CONOCEMOS

Aquellos son los años en que Brandon el Constructor edificó el Muro y fundó la Guardia de la Noche, originalmente creada para evitar el ingreso de los pueblos salvajes, y fundó también la casa Stark, una historia contada siempre desde el honor por todos excepto por los salvajes, que fueron dejados del otro lado de un gigantesco muro de hielo.

Es la Era, de hecho, en que muchas de las casas legendarias nacen, por lo cual antecesores de los actuales protagonistas deberían ser los protagonistas del spin off (los Lannisters podrían, por ejemplo, volver a oficiar de antagonistas humanos). Teniendo en cuenta la teoría de que el Brandon Stark actual podría ser en realidad todos los Brans de la historia, es el único personaje actual con chances de reaparecer en el nuevo show.

EL SALVADOR

En el mito, la Larga Noche se termina gracias a la heroica actuación de Azor Ahai, héroes del Dios Rojo: ambos fueron mencionados ya en la serie, debido a la profecía que dice que este héroe regresará en el próximo invierno crudo; la profecía, incluso, podría coincidir con profecías de otras religiones de Poniente, que también hablan de una figura mesiánica, del “príncipe que fue prometido”. Si la precuela explora toda la Larga Noche (que duró “una generación”, por lo cual asoma complejo) podríamos ver también a este salvador que llega de Essos, el otro continente, motivo por el cual “los misterios del Este” mencionados en la sinopsis podrían volverse relevantes.

CRONOLOGÍAS

La cronología de la serie difiere de la de los libros, que, en materia de historia antigua, es además brumosa: para la serie los eventos de la Larga Noche tuvieron lugar un milenio antes del comienzo del show, mientras que en los libros son diez los milenios de diferencia. Esta compresión de la línea de tiempo lleva a muchos a imaginar que la precuela de la serie de HBO podría combinar elementos de diferentes épocas.

EL ESTRENO

HBO explicó que no habrá series nuevas hasta que la serie original termine su recorrido, en 2019, pero teniendo en cuenta que el piloto ya está en producción, la precuela podría estrenarse entre 2019 y 2020.