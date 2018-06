Fue separado del cargo el funcionario que pidió “inventar” un presupuesto

Le otogaron una licencia extraordinaria en el área educativa. “Es para permitir los controles administrativos y judiciales”, se explicó

| Publicado en Edición Impresa

El director de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, fue licenciado luego de que se filtrara un audio en el que le pediría a una colaboradora “inventar” un presupuesto.

Según se informó en el área educativa bonaerense se le “otorgó una licencia extraordinaria a efectos de permitir los controles administrativos y judiciales correspondientes y para que se desarrolle con total normalidad la investigación”.

El funcionario fue denunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense y legisladores de Unidad Ciudadana por un audio viralizado en el que le pide a una colaboradora “dibujar” presupuestos para cocinas de escuelas.

“A este funcionario se lo escucha en un audio planteando la necesidad de inventar presupuestos, y de elevar el monto del pago en la construcción de 79 cocinas, por lo tanto nos parece, claramente, que hay un hecho sospechado de corrupción donde la gobernadora María Eugenia Vidal debería intervenir y separar de su cargo”, sostuvo el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi.

Allí, el dirigente gremial remarcó que “hay elementos que comprueban un acto de corrupción”, por lo que reclamó la intervención en el tema por parte del director general de Cultura y Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny y le pidió una reunión inmediata para que explique “el destino de los fondos para esas obras”.

CONTROLES

“Es la propia voz de Mateo Nicholson que confirma lo que veníamos denunciando y la ausencia de controles sobre licitaciones que deja a los recursos del Estado a disposición de la corrupción y los negociados”, consideró el titular de ATE.

De Isasi acusó también a Nicholson de “estar ejerciendo una persecución” contra “los compañeros militantes y delegados que desempeñan tareas en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar”.

Luego de difundirse al audio, la Dirección General de Cultura y Educación pidió a la Justicia que investigue la grabación donde se escucharía a Nicholson pedirle a una colaboradora que “invente” un presupuesto de cara a una reunión de gestión por obras.

Esa denuncia ahora es investigada por la Fiscalía 7 de La Plata.

En el audio, que circula por las redes y fue difundido por los medios, el funcionario le dice a una colaboradora que “tengo una reunión con María Eugenia el miércoles a la mañana y necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea si vos sabés que es nueva ponele el monto que vos calculás. Obviamente que no den números redondos. Mañana si podes pasame las 79 cocinas con los montos que den alrededor de 80 millones de pesos, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17 con un promedio de 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iba a costar en promedio un millón”.

A la presentación radicada por el director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, se sumó otra denuncia penal formulada por la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana (FPV), Teresa García . La legisladora presentó un escrito en el Juzgado de Garantías en lo penal N°6 para que se investigue al funcionario por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.