“El reality de More”: le juró amor para toda la vida, lo dejó y volvió a la carga contra su padre

Tras cuatro intensos meses, la hija del periodista se separó de su novio, Facundo Ambrosioni, y retomó la guerra con su papá

¿Qué pasó acá? Se preguntó ayer todo el mundo al levantarse y ver las novedades de la hija de Rial que parece vivir en su propio programa, el que podría llamarse “El reality de More”, sin exagerar. Porque la mayor de las nenas del conductor de “Intrusos” tiró una bomba tras otra en los últimos meses, convirtiéndose en la nueva gran mediática argentina.

En el pasado semestre, More dejó a su novio anterior; se emparejó con otro, Facundo Ambrosioni; le dedicó testamentos en las redes jurándole amor eterno; se gastó una fortuna -de su padre, claro- en abogados para intentar sacar de la cárcel a su suegro; sacó trapitos sucios al sol de su papá, de su hermana, de su madrastra y de “los gatos” de don Jorge; se alió con una enemiga del “Intruso”; se intentó suicidar; se quiso lanzar como cantante y se peleó con el representante; se declaró en contra del aborto, en apoyo al “amor de su vida”, y ahora, después de una escapada romántica a Córdoba, en donde vive su ex novio, decidió separarse, aunque le deseó lo mejor. Típico.

“Hoy tomé la decisión de separarme de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuido y me amo. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mi, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo. Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada”, comenzó el descargo More, junto a un colagge de fotos junto a su ahora ex novio, en las que se los veía melosos y románticos, en el que se destacaba una leyenda “te voy a amar para siempre”. Y lo cerró: “ Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok. Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco. Perdón por dejar que ensucien tu apellido!”.

Inentendible la reacción de More, teniendo en cuenta que habían armado, con Ambrosioni, una especie de trinchera, desde la que atacaban a todo el mundo. Pero, como siempre, todo tiene un final y, esta vez, fue decisión de la joven Rial. Así, al menos, lo dejó en claro Ambrosioni, quien le comentó la publicación, desanimado: “Ojalá sea un ‘hasta pronto’. Te voy a extrañar y no puedo creer que hayas tomado esta decisión de un día para el otro. Pero bueno, acá voy a estar siempre, porque sabés lo que sos para mí y mi familia. Gracias por todo”.

Pero, misteriosamente, More decidió borrar el comentario de Ambrosioni, de la lista de mensajes que le dejaron en su publicación. Entre ellos llamó la atención uno en particular, el de Natacha Jaitt, su ahora amiga, quien le escribió: “Quiero que largues ya el celular, subas el volumen de la música del auto y vengas para acá, por Dios te ruego que no le des el gusto de que te pase nada a Jorge, por favor”.

Horas después de su anuncio, More, que días atrás había publicado un boomerang en el que se la veía muy despechugada, con su venda post intento de suicidio en primer plano y con la leyenda “me siento mal” moviendo la cabeza como negando alguna situación, volvió a la carga contra su padre: “Todo en esta vida vuelve. Voy en contra de vos hasta la muerte, ¡no sé para qué mierda me adoptaron! Seguramente hubiera sido más feliz. Te odio, te detesto, ojalá el juez no esté comprado como todo tu mundo. Todo el mal que hiciste va a volver, basura”.

En medio de toda esta locura, More se mostró muy cariñosa con un “amigo”, @maskepalabras, un mexicano al que le agradeció infinidad de veces en estos últimos días, “por estar en los momentos difíciles” y por haberle regalado un Iphone 8. “Esperame en Buenos Aires, ya llego”, le mandó a decir con muuuuuchos corazoncitos.