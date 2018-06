Desábato confirmó su retiro: "Es el final porque físicamente lo sufro"

Tal como anticipó este medio en su edición de ayer, Leandro Desábato se retira del fútbol profesional y este mediodía brindaba una conferencia de prensa en el predio de City Bell, tras el entrenamiento del plantel.

"No fue una decisión fácil, si bien la tenía tomada, no lo anuncié porque creía que lo más importante era el partido con Nacional", destacó el capitán.

"Hoy es el final porque físicamente lo sufro, el semestre pasado lo di todo y creo que el jugador de Estudiantes tiene que estar bien y dar el cien por cien día a día", agregó y remarcó que "es una decisión muy difícil".

Más adelante, fue momento de los agradecimientos: "Agradezco a utileros, gente de limpieza, kinesiólogos, los médicos, los cocineros, los administrativos, gente de prensa, dirigentes, técnicos, ex dirigentes y compañeros. Por suerte nunca dejé de hablarme con ninguno de mis compañeros. Y obviamente a mi familia que me ha a aguantado tanto en esto que fue tan largo. A la prensa, que siempre me ha respetado, y a la gente, que quería que se enterara de mi boca los motivos. Siempre me han tratado muy bien, me ha cuidado y respetado, así que agradecido por el cariño".

Sobre su carrera, admitió que "nunca imaginé la carrera que hice, de ganar tanto con Estudiantes, quizás quedó pendiente el desafío de jugar afuera, que no me dio. Pero fui a la Selección, jugué con grandes jugadores y tuve grandes entrenadores. Por ahí no se dio el sueño de retirarme en la cancha con la ovación de la gente, pero no se dio así".

De esta forma, Estudiantes perderá a un jugador histórico que vistió la camiseta del club en 422 encuentros y que fue una pieza importante de los planteles que obtuvieron la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010.

Además, es el jugador albirrojo que más encuentros internacionales jugó y el tercer defensor más goleador con un total de 21 festejos (la mayoría de cabeza). Uno de sus goles más recordados fue en el mítico Centenario de Montevideo ante Defensor Sporting, por los cuartos de final de la Libertadores que luego el Pincha alzó en Belo Horizonte.

