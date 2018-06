Los partidos de la Selección en el Mundial también convocan en el Centro a muchos delincuentes

Tras el partido del martes, se registraron asaltos a mano armada. Además, de un súper se llevaron mercadería

Ladrones callejeros, “pirañas” de la Ciudad y asaltantes con armas. Según distintas denuncias de vecinos y comerciantes, todos se encienden con la pasión por la Selección y parece que esperan esas horas de alegría para amargarle la fiesta a otros, sus víctimas.

El cuadro se configuró en los últimos partidos, cuando la Plaza Moreno se transformó en un estadio virtual, con pantalla gigante, y la Policía detuvo a varias personas acusadas de atacar por sus pertenencias a espectadores de la transmisión que se podía seguir en pantalla gigante.

Este martes, la épica deportiva despertó la pasión de miles de vecinos que se concentraron frente a los televisores y luego salieron a las calles a festejar. También algunos ladrones.

A minutos de las 7 de la tarde del martes, dos horas después del triunfo con clasificación de la Selección en el Mundial, les tocó padecer a algunos en un mercado situado en 50 entre 9 y 10. Uriel Olivero (24), empleado del local, dijo que “por lo que registraron las cámaras de seguridad, entraron como 7 pibes, al parecer todos menores de edad, algunos de ellos cubriendo sus caras, y se mandaron directamente a robar. Algunos fueron al sector de golosinas. Otros fueron a las heladeras para llevarse muchas cervezas y algunos vinieron a sacar el dinero que había en la caja registradora”, cuyo monto aseguró desconocer debido a que “no estaba trabajando en ese momento”.

El muchacho señaló que además “algunos robaron y después regresaron al negocio para seguir llevándose mercaderías, especialmente chocolates y cervezas” y, de acuerdo a lo que registrado por la filmación del ataque, “todo duró 10 segundos”.

CLIENTES ATEMORIZADOS

También mencionó el empleado que “cuando entraron estos pibes en el local había seis clientes, de los cuales dos estaban en el fondo del supermercado. Los restantes salieron corriendo para la calle apenas estos ladrones comenzaron a robar lo que eligieron para sacarnos”.

No es la primera vez que sufren un robo en el comercio. “Este negocio hace un año que está y es la segunda vez que nos vienen a robar. El anterior fue hace un mes, cuando un delincuente armado entró a las 9 de la noche y con el rostro tapado. Agarró la recaudación y escapó a todo velocidad. Esa vez yo estaba atendiendo y calculo que el ladrón se habrá quedado 20 segundos. Fue todo rápido como ahora”.

Desde la jefatura de la Policía local se indicó ayer que hay un dispositivo especial durante los días de partido, que incluye efectivos en Plaza Moreno y en la zona de festejo del microcentro. Para este sábado al mediodía, cuando juegue la Selección ante Francia “habrá un nuevo dispositivo, con refuerzo de personal”, se informó.

Olivero dio también un panorama sobre la incidencia del delito de robo entre comercios de ese enclave, en el microcentro: “Hay otros comercios que también han sufrido robos”, indicó. Especificó al respecto que “en los dos últimos meses, robaron en esta cuadra a un local de muebles y a una regalería. En 50 entre 10 y 11 fueron ladrones a un local de instrumentos musicales y en 9 entre 49 y 50 le robaron a un negocio de venta de ropa”.

EN UNA VINERÍA

Luego del partido, cuando la actividad iba en descenso en la zona de Plaza Brandsen, Camila Rodríguez Meza hablaba por video conferencia con la encargada de stock de la cadena de vinerías para la que trabaja en el local situado en 60 entre 23 y 24. Le tocaron la puerta y abrió la cerradura eléctrica para que pase un cliente. No lo era. “Sonrió. Se acercó y se levantó parte del buzo mostrando que estaba armado. Me dijo que me quedara tranquila y que le dijera dónde estaba la plata”, relató Rodríguez Meza.

La chica acató la orden y le señaló la caja registradora. El ladrón sacó algunos billetes y quería más. Eso lo condujo a un espacio interior del local y redondeó unos 2.500 pesos. “Se molestó cuando encontró más plata adentro. Me dijo que no le había indicado ese lugar. También me preguntó por qué lo miraba y me ordenó que me tirara al piso”. Antes de huir, solo y a pie según lo que pudo estimar la empleada del comercio, también se llevó su celular.

“Era una persona que, según su apariencia, podía calcular que sería el papá de algunos de los chicos que participan en actividades del Club Brandsen”, apuntó Rodríguez Meza, en referencia a la tradicional institución barrial situada en la misma cuadra de la vinería.

El caso no pasó inadvertido en el barrio y especialmente a ambos márgenes de la avenida, poblados de negocios.

“Hay antecedentes de otros robos en comercios de la zona. Tanto es así que se hizo una reunión con gente de la comisaría (quinta)”.

La seguidilla podría involucrar al mismo ladrón de la jornada del partido con otros hechos y uno en particular, en la misma jornada del asalto a la casa de vinos. “En la esquina de 21 y 60 hay una pollajería donde vieron entrar a un hombre con las mismas características. Pero ahí dio media vuelta y se fue sin decir algo cuando le preguntaron que quería llevar”, contó Camila. En ese local, apuntó la chica, hay rejas y cámaras.

Hace diez días, 7 hombres de entre 18 y 43 años fueron arrestados por efectivos la Policía Local y la comisaría primera luego de que un adolescente de 15 años denunciara que le habían robado su mochila y un buzo, sobre Plaza Moreno. El atraco se había producido a las 11.20 de la mañana, ante la vista de todos, mientras se veía el partido de Argentina en pantalla gigante. Al menos hubo otros dos hechos más de ese tipo en esas horas.