Larrondo, Rojas y Auzqui no viajan a la pretemporada

Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de convocados de River para la próxima pretemporada y sorprendió al dejar afuera a Ariel Rojas y Marcelo Larrondo.

Tampoco viajarán a Orlando Iván Rossi ni Carlos Auzqui, quienes casi no tuvieron participación en la primera mitad del año, por eso no sorprende que no sean tenidos en cuenta.

En cambio, Rojas ha llegado a tener un papel protagónico en el equipo de Gallardo y luego perdió espacio por la llegada de mediocampistas como Enzo Pérez y sus lesiones, que lo mantuvieron mucho tiempo alejado de las canchas.

En el caso de Marcelo Larrondo no tuvo acción durante la primera mitad del año, luego de haber sufrido un nuevo retraso en su recuperación de la lesión en la pretemporada de verano en Miami.

Por el momento, River no sumó refuerzos para encarar la segunda mitad de este 2018, donde jugará Superliga, Copa Argentina y Copa Libertadores, desde octavos de final.

Los jugadores convocados para encarar los trabajos de pretemporada en Orlando, Estados Unidos, se conforma de la siguiente manera: Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Pétroli, Jonathan Maidana, Kevin Sibille, Camilo Mayada, Jorge Moreira, Milton Casco, Nahuel Gallardo, Gonzalo Montiel, Luciano Lollo, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz, Cristian Ferreira, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Pablo García, Lucas Pratto, Rafael Borré, Ignacio Scocco y Rodrigo Mora.

La delegación de River partirá a Orlando hoy por la noche en dos vuelos y permanecerá allí hasta el 17 de julio. Además de los trabajos de pretemporada, la idea es hacer tres amistosos.