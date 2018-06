La Ciudad le dijo adiós a Pelusa, que fue enterrada en su recinto y tendrá un altar

En el paseo del Bosque se sucedieron las muestras de dolor por la partida de la elefanta, cuyos restos fueron depositados en el ambiente en el que vivió medio siglo. El Zoológico, cerrado, avanza a convertirse en Bioparque

| Publicado en Edición Impresa

Pelusa esperó a que no hubiese nadie y se dejó caer. Quienes la cuidaban no saben si fue una conducta propia de los elefantes que se alejan de la manada para morir o simplemente se tiró para alivianar el peso sobre sus patas doloridas. Lo que se conoce con certeza es que lo último que vieron sus ojos fue a sus cuidadores, los que la abrigaron y abrazaron hasta que su enorme corazón se detuvo, a las once de la noche del lunes. Como emblema de que los animales no deben vivir en cautiverio, se erigirá una especie de altar en su propio recinto donde ayer fue enterrada y la autoridades comunales anticiparon que el Zoológico cerrará sus puertas como tal y se hará una convocatoria multisectorial para debatir el futuro del ahora denominado Bioparque hasta lograr su completa reconversión.

Desde que se conoció la triste noticia hubo en las inmediaciones del Zoológico un desfile incesante de visitantes que de alguna manera quisieron despedirse de Pelusa, algunos dejaron pequeños ramos de flores, globos negros o dibujos enganchados en las rejas; también se vieron velas encendidas y cartas.

Adentro del predio Germán Larrán, subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad, agradeció a los cuidadores y veterinarios del animal que hicieron incontables intentos para que se recuperara y, cuando ya se supo que no volvería a levantarse, tomaron decisiones para que partiera de la manera menos cruenta.

“Este no es el mejor escenario, sabemos lo que Pelusa representa para la Ciudad; tenía 52 años, también padecía de reuma en sus patas y cuando encaramos el proceso de reconversión del Zoológico supimos que Pelusa era una prioridad porque su estado era el mas delicado”, señaló el funcionario.

Pelusa era una de los 10 elefantes que hay en el país y se consultó a profesionales locales y del exterior con la idea de que mejorara su salud y conociera la libertad, después de numerosos trámites burocráticos su traslado al santuario de Brasil había sido aprobado para que se hiciera la semana próxima.

“Esto no es en vano, ella va a ser la líder de la reconversión del Jardín Zoológico en un Bioparque, su historia nos debe servir para entender que los zoológicos no deben existir más tal como los conocemos. Como sociedad debemos luchar para que esto no siga sucediendo”, agregó Larrán.

Por eso se remarcó que Pelusa quedará como ejemplo de lo que nunca se debió hacer y que de ahora en mas ese debe ser un espacio para generar conciencia y promover la enseñanza del bienestar animal y ambiental por sobre todas las cosas.

Tanto cuidadores como veterinarios ponderaron la inteligencia de Pelusa, un animal que sabía hacerse entender con aquellos que la trataban a diario. “Hasta último momento luchó para no irse; si no hubiera habido tantas trabas burocráticas para trasladarla al santuario de Brasil tal vez hubiera conocido la libertad”, apuntó Juan José Diorio, jefe de veterinarios del Zoo.

Es que en el último año y medio, además del proceso médico para apuntalar su salud, se modificó el recinto con un piso de superficie mas adecuada al problema de sus patas; también se habilitó un sector nuevo, más arbolado y con mayor espacio para caminar, un ejercicio que favorecía su recuperación y el proyecto de liberarla en un ambiente mas parecido al que debió haber tenido.

En un principio, ni los portones abiertos la persuadieron para que abandonara el espacio en el que vivió 50 años, pero de a poco, por las noches y cuando quedaba sola, comenzó a explorar. Quienes se dedicaron a observarla desde lejos contaron que se veía desconfiada porque “Pelu” siempre necesitó estar rodeada de elementos conocidos.

“En una oportunidad vimos que asomó la trompa, era muy inteligente y cautelosa, nosotros nos proponíamos que tuviera desafíos permanentes y una noche logramos que pasara al nuevo ambiente”, dijo Diorio.

Pelusa sufría una pododermatitis, una infección crónica sin cura que le causaba un dolor que en ocasiones la paralizaba. Por eso se le hacían pediluvios - baños en sus patas - en pequeñas piletas inflables, siempre que ella estuviera los consintiera. También se le suministraba medicamentos, actividades que cada cuidador se encargaba de detallar en una enorme pizarra colocada en el interior del recinto.

Estimularla para que se pusiera en movimiento fue el desafío cotidiano de los cuidadores y para eso recurrieron a mostrarle su juguete preferido, un tacho aplastado; las escobas que la atraían como un imán o le escondían la comida para que ella la buscara desplazándose de un lugar a otro.

Pero en las últimas semanas el dolor aumentó y como Pelusa estaba reticente a acostarse, se le colocaron barandas y troncos para que se apoyara las pocas horas que dormía. “Empezamos a ver mas manifestaciones de dolor en la rodilla, los apoyos que le pusimos no fueron suficientes, por eso creemos que el sábado intentó acostarse para descansar o morir”, señaló Diorio.

A diferencia de lo que pasó en noviembre de 2016 cuando estuvo unas cuatro horas acostada, en esta oportunidad se acostó y allí quedó. Los veterinarios implementaron distintos tratamientos para mantener el organismo en funcionamiento y le aliviaron el dolor, por primera vez en mucho tiempo se durmió profundamente.

El domingo a la mañana intentó levantarse, movió su cabeza pero sin la fortaleza que había tenido en 2016 y rápidamente la dejó caer. Por la noche con pocos indicadores de que podría recuperarse, se determinó que el cuadro era irreversible y empezaron los cuidados paliativos con la idea de que no sufriera.

Las horas que siguieron fueron para sus cuidadores y veterinarios un lento y doloroso adiós. Sin embargo, a todos los alivió la idea de que Pelusa permaneciera en ese espacio en el que vivió por medio siglo para erigir una especie de altar y recordar que los animales no deben vivir en cautiverio.

Con una lingas la trasladaron al gran foso que se hizo con retroexcavadora en la parte nueva del ambiente y por la mañana se practicó la necropsia con la que se podrá determinar en unos días que fue lo que provocó el desenlace.

El Zoo permanecerá cerrado, mientras ya empieza a programarse el traslado de aquellos animales que todavía pueden vivir en ambientes naturales.

Tatuaje En las redes sociales se conoció el caso de una joven que se hizo un tatuaje con la imagen de Pelusa. A través de Twitter la joven resaltó que “empaticé un montón con esta elefanta” y denunció que la elefanta estaba “alejada de su hábitat para ser infeliz hasta el día de su muerte” En las redes sociales se conoció el caso de una joven que se hizo un tatuaje con la imagen de Pelusa. A través de Twitter la joven resaltó que “empaticé un montón con esta elefanta” y denunció que la elefanta estaba “alejada de su hábitat para ser infeliz hasta el día de su muerte”

Famosos Los comentarios y el dolor por el fallecimiento de Pelusa invadieron ayer las redes sociales, medio elegido, además, por distintos famosos para expresar su dolor y bronca por la noticia. Candelaria Tinelli, Axel y Fredy Villarreal fueron algunos de los que se expresaron Los comentarios y el dolor por el fallecimiento de Pelusa invadieron ayer las redes sociales, medio elegido, además, por distintos famosos para expresar su dolor y bronca por la noticia. Candelaria Tinelli, Axel y Fredy Villarreal fueron algunos de los que se expresaron