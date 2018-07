De Vido rechazó acusaciones por la tragedia de Once

| Publicado en Edición Impresa

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido rechazó cualquier tipo de responsabilidad sobre la tragedia de Once y aseguró que toda su gestión “estuvo para mejorar la política de transporte”.

De Vido declaró por primera vez en el juicio por la tragedia de Once: “No puedo aceptar que se me atribuya la responsabilidad”, afirmó el ex funcionario kirchnerista al declarar mediante videoconferencia desde el penal de Marcos Paz donde está detenido.

De Vido está a la espera del veredicto en este segundo juicio por la tragedia ocurrida en febrero de 2012 que se cobró la vida de 51 personas.

“Toda mi vida he trabajado para que episodios como estos no sucedan, aun cuando uno haga todo lo necesario nunca tendrá la certeza que un episodio como este no sucederá”, expresó.

“Quiero expresar mi solidaridad a las familias del hecho que hoy se juzga”, comenzó De Vido quien denunció “presión política” en los jueces que tiene a cargo el debate y refirió incluso hasta un discurso que brindó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a principios de este año sobre “el armado” del Tribunal para este caso.

De Vido leyó de un borrador y acompañado a su lado por su abogado Maximiliano Rusconi. Y dijo que él “como ministro no tenía relación directa con los concesionarios y no existe evidencia de ello”.

“No me ocupaba de ejercer de manera personal las funciones específicas asignadas a otros órganos y funcionarios”, dijo De Vido, a quien le atribuyó eso fue a los “secretarios de transporte” aunque omitió mencionar a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos ya condenados en un primer juicio sobre la tragedia de Once.