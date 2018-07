Carrió pidió que se investigue la muerte de un testigo clave

| Publicado en Edición Impresa

Durante su visita a Córdoba, Elisa Carrió afirmó que “la muerte de un testigo clave en la investigación por enriquecimiento ilícito del ex tesorero de la UOM debe ser investigado como un homicidio”. La diputada de Cambiemos se refierió a Patricio Vitale, un ex inspector del área de fiscalización de la municipalidad de Quilmes que en agosto del año pasado aportó información sobre el supuesto enriquecimiento de su ex suegro, Juan Carlos Chumen, y luego apareció muerto.

“La muerte de Vitale, un testigo clave en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) debe ser investigado como un homicidio”, disparó Carrió. “Le requiero urgencia a la Justicia para investigar este homicidio como tal”, añadió la diputada, autora de la denuncia por enriquecimiento ilicito y tráfico de influencias contra Chumen, tesorero del sindicato de metalúrgicos.

“No puede haber impunidad, no se puede hablar de suicidio cuando era el testigo fundamental en un juicio contra el ex tesorero la UOM”, sostuvo Carrió.

Chumen, de San Francisco Solano, fue concejal de Quilmes entre 1991 y 1995, luego funcionario en la Secretaría de Industria de ese municipio, más tarde fue Secretario adjunto de la UOM Quilmes, y finalmente tesorero de la UOM nacional.

Según investiga la justicia, a partir el año 2010 su situación patrimonial habría cambiado: supuestamente compró una casa en Bernal, y últimamente -según Vitale- vivía en Puerto Madero. También habría adquirido autos de alta gama y cuatro sociedades. Por su intermedio proveía servicios de ambulancias a la Obra Asistencial de la UOM. Desde 2012 se asoció con Raul Olmos, del Grupo Olmos, y extendió sus negocios a los medios de comunicación.

En abril de 2017, Elisa Carrió denunció a Chumen por enriquecimiento ilícito, trafico de influencias y negociaciones incompatibles, y pidió que se investiguen los bienes a nombre de su esposa y su hija. El juez federal de Quilmes Luis Armella se declaró incompetente y remitió esta denuncia a los tribunales federales de Comodoro Py, que decidió devolvérsela al juez.

ESTA VEZ, DEJÓ PROPINA

Luego de las polémicas declaraciones de la diputada Elisa Carrió en las que recomendó que “la clase media y media alta dé propinas”, un mozo platense salió al cruce y la acusó de dejarle poca propina.

Pero ayer, la líder de la Coalición Cívica trató de dar vuelta ese capítulo y publicó una foto en Twitter en el bar donde se ve que le deja a los mozos más de cien pesos de propina.

Pero el bar en cuestión no era en nuestra Región, sino en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.

Con la nueva foto de Carrió, se multiplicaron los mensajes en twitter.