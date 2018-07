Cumbre de intendentes del peronismo con un presidenciable

| Publicado en Edición Impresa

Los intendentes peronistas del Conurbano vienen machacando con la “necesidad” de la unidad partidaria de cara a las elecciones del año que viene. En esos comicios, la mayoría de ellos irá por la reelección y una eventual división entre el kirchnerismo y el sector del PJ que responde a los gobernadores, podría ponerlos en apuros.

Estos alcaldes mantienen buena sintonía con la ex presidenta Cristina Kirchner y suelen recibir en sus distritos a su principal enviado, su hijo Máximo. Pero no se privan de hablar con otros actores nacionales en procura de su objetivo de no dividir, al menos en territorio bonaerense, el voto peronista.

Por eso es que, si bien hermética, no llamó la atención la reunión que varios de estos intendentes mantuvieron con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, uno de los nombres que suena para anotarse en la carrera presidencial.

La charla se produjo en las últimas horas en la Casa de San Juan en capital federal y participaron los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

También estuvieron el diputado nacional Gustavo Arrieta (Cañuelas), Gustavo Menéndez (Merlo), Santiago Maggiotti (Navarro), Juan Pablo de Jesús (La Costa) y el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Cuentan que Uñac deslizó su intención de no ir por la pelea mayor para concentrarse en buscar un nuevo mandato como gobernador. Sin embargo, la duda quedó flotando para los intendentes, aún cuando Uñac tenga un bajo nivel de conocimiento más allá de las fronteras de su provincia.

La mayoría de los intendentes que fueron recibidos por Uñac sueñan con la unidad del peronismo. En sus distritos, la figura que más mide sigue siendo Cristina Kirchner y difícilmente se aparten de ese esquema. Pero trabajan para que, al menos en la Provincia, no haya confrontación.