Cambiemos acelera ahora una reforma de la ley de financiamiento de los partidos

Ya circulan borradores de proyectos que van en línea con los cambios impulsados en Nación, Buscan regular los aportes privados

En medio de la polémica que se abrió a partir de las denuncias por presuntos aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos, desde el oficialismo decidieron acelerar en la Legislatura bonaerense el debate en torno a proyectos para regular el financiamiento de los partidos políticos.

La movida tiene como escenario el Senado bonaerense, donde desde hace tiempo hay dando vueltas proyectos vinculados a reforma política y, específicamente, al financiamiento de las campañas.

Según trascendió, la intención de Cambiemos es trabajar en línea con los proyectos que se vienen discutiendo a nivel nacional, con el aval del Jefe de Gabinete Marcos Peña.

La idea es que las nuevas regulaciones ya rijan para las elecciones del año próximo a través de una ley nacional a la que luego adherirían las provincias.

Uno de los aspectos centrales de los borradores que comenzaron a circular en el ámbito de la comisión de Reforma Política que preside el vidalista Dalton Jáuregui es el financiamiento político. En concreto, se apunta a reducir progresivamente los aportes estatales y avanzar en un sistema de aportes privados similar al que funciona en Estados Unidos.

La necesidad de una reforma fue adelantada por la gobernadora María Eugenia Vidal el jueves pasado en su primer posicionamiento público tras las denuncias por los supuestos aportes truchos.

La mandataria fue involucrada en la denuncias que se impulsaron a raíz de una investigación periodística que dio cuenta de la existencia de unas 800 personas (en su mayoría beneficiarios de planes sociales) que figuraban sin saberlo como aportantes de la campaña que postuló a Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña, entre otros candidatos del oficialismo.

Tras la denuncia, el fiscal Jorge Di Lello abrió una investigación que se complementó con la causa abierta en el juzgado de Sebastián Casanello a partir de una presentación de la fundación La Alameda. En tanto, en la Provincia legisladores del kirchnerismo presentaron otra denuncia penal que apuntó directamente contra Vidal.

En ese marco, la mandataria provincial afirmó que no tienen “nada que ocultar” y destacó la necesidad de una reforma en la legislación. “Queremos que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no, así tenemos las cuentas claras”, afirmó.

Pero la propuesta de la Gobernadora fue criticada ayer desde la oposición. “No es cierto que la ley de partidos políticos tenga lagunas. La ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse por un medio que permita la identificación fehaciente del donante”, dijo la senadora kirchnerista Teresa García.