En las vacaciones pasan 600 autos por día por la VTV y hay largas colas

Es usual en la Región que cada vez que se aproximan las vacaciones cientos de automovilistas se vuelquen a la planta verificadora de 19 y 519 para realizar la verificación técnica vehicular (VTV) y el trámite se convierte en algo interminable. Sin embargo quienes intentaron sin turno hacer esa gestión el viernes último se encontraron con un sorpresivo paro y se tuvieron que ir sin hacerla.

“Quise hacer la VTV el viernes pasado y no pude, no hay turnos y me dijeron que estaban de paro, cuando quise exponer el tema ante el organismo regulador no me atendió nadie y tengo que circular sin ese requisito; tampoco me contestó el Defensor del Pueblo”, señaló preocupado Emiliano Gourría, uno de los tantos automovilistas que el viernes pasado no pudo completar el trámite.

Desde el número telefónico de la VTV, 0800-345-3888, se reconoció que el viernes último hubo problemas a raíz de un paro de actividades que afectó a algunas plantas.

“Muchos automovilistas de Berazategui no pudieron hacer la VTV en la planta de esa ciudad e intentaron hacerlo en La Plata, pero solo se atendieron a los que estaban con turno y el resto se tuvo que ir”, se comunicó.

“No puedo circular, quise cumplir con mi obligación, pero el viernes pasado la planta de Gonnet estaba colapsada”, se quejó un taxista que ayer se resignó a hacer una fila de casi 200 metros para completar la Verificación.

Ernesto Vaccarini, titular de la planta de VTV de Gonnet reconoció que el viernes pasado no se pudo atender a quienes fueron sin turno de atención, pero el sábado, aunque tuvieron que armarse de paciencia y esperar, si se atendieron.

“Como siempre en vacaciones puede ser que los turnos estén colapsados porque aumenta la cantidad de automovilistas que necesita hacer la VTV antes de viajar”, sostuvo Vaccarini.

La medida de protesta de la semana pasada sumada a quienes quieren viajar por las vacaciones de invierno produjo que entre el sábado y ayer se registrara sobre la avenida 19 una gran concentración de vehículos a lo largo de toda la jornada. La fila alcanzó por momentos los 200 metros.

El la planta se reconoció que entre fines de la semana pasada y ayer se atendieron entre 500 y 600 rodados por día.

“No pude conseguir turno y necesito hacer la VTV porque el jueves viajo a Mar del Plata, por eso decidí venir y hacer la cola”, señaló Mariano Pérez, quien pasó cerca de dos horas antes de ser atendido.