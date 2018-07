Tras entrevistar a Ari Paluch, Georgina dijo que “es un psicópata”

| Publicado en Edición Impresa

Georgina Barbarossa le hizo una entrevista a Ari Paluch en Crónica TV que trascendió anteayer. Allí, el conductor de radio se defendió por las acusaciones de abuso que le hicieron hace ocho meses y le valieron su despido de donde trabajaba.

Pero, tras la entrevista, la actriz habló en “Los Angeles de la mañana”, y liquidó a Ari: “Siento que él pensó que yo era una tarada y no iba a preguntarle, y yo voy al hueso, yo siempre voy a defender al género”.

“Se fue enojado y me quiso agredir, mostró la hilacha, si tenés tanta paz interior y tanta espiritualidad, contestás de otra manera. Él solito se fue enterrando”, lanzó Georgina y señaló que en un momento él la “apuró” con el tema de la muerte de su marido, cuando lo habían acusado de ser narco.

Algo del malestar entre ambos se había visto en la nota. Al final, Georgina se mostró fastidiosa y le soltó: “No comparto tu manera de defenderte y hacer las cosas, pero está bien. Te respeto”. Y Ari le replicó: “Igual, me tiene sin cuidado tu opinión, pero no por soberbia”.

Después de la entrevista, Barbarossa describió que Paluch “llegó casi como un pollo mojado, prácticamente quebrado, creo que pensó que me iba a dar lástima, con voz quebrada. Pero yo soy una persona grande y además actriz”.

La última opinión de Georgina fue tal vez la más implacable: “Paluch tiene un nivel de soberbia muy grande, es un psicópata”.

LA ENTREVISTA

Barbarossa entrevistó anteayer a Paluch para Crónica TV donde le preguntó por las múltiples denuncias por abusos y acosos sexuales que le costaron su trabajo, y el conductor radial había ensayado una defensa: “El otro día escuchaba a Ricardo Darín y dijo algo que es muy cierto: ‘Vos no podés pedir perdón por lo que no hiciste’. Yo no soy un acosador. Lo que sí pude haber sido es un tipo demandante, chinchudo, altivo, descortés. Algunos días sí, algunos días no”, había dicho en una entrevista que levantado polvareda.

En la misma, Paluch había lanzado que “yo, objetivamente, no tengo ninguna razón para que se me considere un acosador. A las mujeres les pido disculpas por lo que hice, no por lo que no hice, y las disculpo por lo que inventaron”.

El conductor cerró la nota insistiendo con que nadie puede comprobar los hechos por los que se lo acusa: “Ari Paluch es el mismo adentro y fuera del aire. No soy distinto… Puedo ser intenso, puedo hacer algún comentario o chiste desubicado, pero todas las acusaciones de acoso son mentiras”.