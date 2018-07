Ayala y Vadalá, las dos caras nuevas para el Lobo de Pedro

El ex Lanús y el ex de Boca, pasaron la revisión médica ayer por la tarde. El paraguayo será presentado hoy en Estancia Chica, mientras que por el juvenil esperarían al lunes

Las buenas noticias comienzan a aparecer para un Gimnasia y Esgrima La Plata que se había mostrado cauteloso de cara a un mercado de pases que se avecinaba lento y complejo por el lapso del Mundial y por la golpeada economía albiazul.

Pese a esto, dos caras nuevas aparecen cercanas al futuro tripero y una de ellas ya será presentada en el predio de Estancia Chica.

Víctor Ayala, mediocampista paraguayo de 30 años, ex Lanús y Barcelona de Guayaquil; y Guido Vadalá, el delantero de 21 años proveniente de Boca, representan los dos primeros refuerzos de campo para un Pedro Troglio que los necesitaba con urgencia para armar su modelo 2018 del Lobo.

LUEGO DE LOS ESTUDIOS, LAS PRIMERAS PALABRAS

Ayer por la tarde, ambos jugadores realizaron la revisión médica en un centro de estudios de alta complejidad y, luego de ello, dialogaron con los medios allí presentes: “Las expectativas son varias. Pero, desde ya, hasta que no esté la firma, hay que esperar”, expresó el volante que ya tuvo un buen paso por el fútbol argentino. “Las expectativas son las mismas que tuve cuando vine a Lanús. Tranquilo y esperando eso. Muy contento por volver a la Argentina después de casi dos años de estar afuera”, reconoció Ayala.

Al momento de hacer referencia sobre su nuevo equipo, el paraguayo reconoció “saber mucho de Gimnasia” por haber hablado con su entonces compañero de equipo, el arquero Fernando Monetti: “De Gimnasia sé mucho. Hablé con Gregorio (Pérez, su DT en Libertad de Paraguay), Gustavo (Barros Schelotto), hablé Fernando (Monetti), que lo tuve de compañero de equipo en Lanús, así que conozco. Además lo había enfrentado el año que estuve aquí, así que tranquilo y esperando para presentarme con el cuerpo técnico”, sostuvo.

Sin embargo, el jugador que llegó a préstamos por un año expresó no haber hablado aún con su nuevo entrenador: “todavía no hablé con Troglio. Llegué hoy (ayer) del aeropuerto hacia acá, así que todavía no tuve la chance de hablar con él”, explicó antes de abandonar las instalaciones del centro de alta complejidad.

POR VADALÁ, AGUARDARÍAN HASTA EL LUNES

Si bien es prácticamente un hecho que el delantero vestirá la camiseta albiazul, su presentación oficial recién se daría la semana entrante. Y es que aún restan definir algunos detalles con Boca con respecto a su contratación. Sin embargo, desde el Lobo son optimistas para que Troglio lo tenga trabajando con el resto del plantel desde el mismo lunes.

SIGUE LA DANZA DE LOS POSIBLES REFUERZOS

Gimnasia está lejos de retirarse del mercado de pases y, en la jornada de hoy, se podrían dar algunos avances por las contrataciones del delantero uruguayo Santiago Silva, quien retornaría a la institución luego de 12 años, y también del marcador central Damián Schmidt, ambos avalados por Pedro Troglio. También reapareció el nombre de un jugador que acaba de irse, pero podría retornar. Tal es el caso del defensor paraguayo Omar Alderete, por quien el Lobo realizaría un intento durante el fin de semana, momento en el que se jugará el amistoso ante Cerro Porteño.

A LA ESPERA DE LA VENTA DE NACHO FERNÁNDEZ AL FÚTBOL MEXICANO

El principio de la próxima semana podría traer buenas nuevas para el Lobo. Y es que Santos Laguna pretende hacerse de los servicios de Ignacio Fernández, hoy en River.

“Nacho es un gran futbolista y me gustaría que estuviera cuanto antes porque dentro de tres semanas comenzará el torneo”, expresó Roberto Siboldi, DT del conjunto mexicano.

Para que esto suceda, los aztecas deberán abonar cerca de cinco millones de dólares, de los cuales Gimnasia recibiría su parte, por ser acreedor del 20% del pase del jugador que también vistió la casaca de Temperley.