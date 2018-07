Hay casi 10% de locales comerciales vacíos y se siente más en la periferia

El fenómeno es más notorio en los barrios que en los centros de calle 8 y 12. Lo vinculan a la caída del poder adquisitivo, los alquileres y las tarifas. El rubro de la indumentaria es el que más siente el impacto

Los datos coinciden con la percepción de la gente. Cuadras de distintos centros comerciales, abigarradas hasta hace un tiempo de locales en pleno funcionamiento, muestran en la Ciudad propiedades vacías, muchas con el clásico cartel de alquiler o simplemente con la actividad interrumpida. De un poco más de 3.000 inmuebles destinados a alojar pequeños o medianos negocios casi el 10 % cerró, según un relevamiento realizado por una fundación platense de asuntos sociales y económicos vinculada al Frente Renovador.

Casi todos los sectores involucrados directa o indirectamente en la actividad mercantil, eso es martilleros, comerciantes y empleados, hablan de “crisis” y plantean una “gran” incertidumbre. Y es que desde Los Hornos hasta Villa Elisa, pasando por el casco urbano y el resto de las localidades platenses, la movida comercial sufre por la retracción que produce la baja en el poder adquisitivo de los consumidores. El informe, que elaboró la Fundación Milenio después de un trabajo de campo que contempló 3.137 locales, dio como resultado que 294 de esos emprendimientos (el 9,4%) permanecen cerrados.

Señaló, en esa línea, el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, Aníbal Fortuna, que “se manifiesta un atraso en los pagos de los alquileres de los comercios” al tiempo que alertó por un fenómeno creciente: “muchos inquilinos terminan de pagar en cuotas durante el mes”. Para el sector inmobiliario local, la pérdida de la rentabilidad anual del alquiler llega al 4% del valor de la propiedad.

Donde más se nota el impacto de la recesión es en la periferia de la Ciudad; en Ringuelet, de 174 locales relevados cerró el 16,1%; en Gonnet el 15,38%; en Los Hornos el 14,6%; en Olmos el 11,6%; en Villa Elvira el 9,42%; y en City Bell el 9,06%. Y es que en esas zonas, aunque los valores son muy variables de acuerdo a la localidad, entre los costos que debe enfrentar la mayoría de los comerciantes se destacan los alquileres, que están entre $12.000 y $70.000.

También hay “bajas”, aunque en menor proporción, en los centros comerciales del casco urbano: en calle 8 cerró las persianas el 1% de los negocios; en calle 12, el 3,54%; y en la avenida 13, el 9,76%.

Sobre lo que ocurre en el microcentro, como reflejó días atrás este diario, se ha hablado de un fenómeno de “alta rotación” comercial (ver recuadro).

Parejos marchan, en términos porcentuales, Tolosa, diagonal 74, y Olmos, todos con un 11 % menos de comercios funcionando.

Villa Elisa, con comercios concentrados sobre la avenida Arana, entre los caminos Belgrano y Centenario y en el Belgrano entre las calles 417 y 420, hay casi un 5% menos de negocios abiertos que hace un año. Marcelo Rogliano, dedicado a los bienes raíces, precisó que la renovación del alquiler de un local en la zona cuesta entre $15.000 y $20.000. En esa localidad, según consideró el martillero, la situación preocupa más que en otros sectores de la Ciudad porque ahí la mayoría de los comercios está instalada desde hace mucho tiempo y no hay rotación en los alquileres como ocurre, por caso, en el centro platense.

EL VESTIR, LO MÁS AFECTADO

Hay un dato común a todas las zonas y es que la mayoría de los emprendimientos que no soporta la crisis y cierra pertenece a la venta de indumentaria. También resultan perjudicadas las regalerías, las peluquerías y las casas vinculadas a la gastronomía (principalmente despachos de pan y pizzerías).

La situación que atraviesa el rubro de la vestimenta fue reflejada también por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-, pues en junio último, la venta de indumentaria en todo el país cayó un 4,8% frente al mismo mes de 2017 y acumula en el primer semestre de este año una disminución del 4,1%. “Ayudaron el Día del Padre y las bajas temperaturas, que impulsaron a la gente a comprar un poco más de ropa y accesorios de vestir”, puntualizaron desde la entidad.

Todas las fuentes consultadas sostienen que la causa de los numerosos cierres de comercios deben buscarse en la caída del poder adquisitivo de los platenses. A la circunstancia, además, de la baja en las ventas hay que agregarle, según remarcaron los actores de esa actividad económica, los tarifazos registrados en los últimos meses en los servicios.

Este diario, por caso, dio cuenta semanas atrás, de las dificultades que atraviesan sobre todo los pequeños comerciantes de la zona céntrica y de los barrios platenses con las facturas de luz, que han llegado a superar por mucho los montos que se pagan por los alquileres.

El presidente de ACLHo -Asociación de Comerciantes de Los Hornos -, Gustavo Celestre, destacó, en ese sentido, que “los comercios chicos no podemos aguantar más” y pidió “un tratamiento impositivo diferenciado de los emprendimientos más grandes”.

A tono con esa línea, Gustavo Vetere, titular de la Federación Empresaria La Plata -FELP-, atribuyó la caída de las ventas a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El dirigente opinó que “la mayoría de los comercios perjudicados son micro pymes familiares, las cuales no tienen acceso al crédito porque no pueden calificar para obtenerlo o no pueden pagar las tasas de interés actuales”.

No es más alentador el panorama trazado por el sindicato que representa de los empleados de comercio. El secretario administrativo del SEC, Alberto Roteño, advirtió por “una fuerte reducción” de las horas extras a los trabajadores del sector pero, subrayó, no obstante, que “no se detectan todavía pérdidas de puestos laborales”.

Un poco más optimista se mostró el titular de “Amigos de calle 12”, que nuclea a los comercios de esa zona cercana a Plaza Moreno. En la entidad se apuesta a los meses venideros. “Esperamos un mejor semestre producto de que se festeja el Día del Amigo, el Día del Niño, el Día de la Madre y las fiestas navideñas”, vaticinó “Beto” Catullo. En esa zona comercial, más precisamente los locales emplazados sobre 12, desde 54 a 60, el alquiler de un inmueble se ubica entre los $60.000 y los $90.000. Por lo elevado de esos valores, comienza a crecer la cantidad de negocios que se instalan en las calles transversales a 12.