El arquero que quiere Boca no la pasó nada bien con un hincha

Marcos Díaz, el arquero que quiere llevarse Boca para reemplazar a Esteban Andrada no la pasó bien durante un fuerte cruce con un hincha de Huracán.

Como se sabe, el golero del "Globo" es el apuntado por los boquenses para reemplazar a Adrada quien deberá estar parado varias semanas por la fractura de mandíbula sufrida en el partido con Cruzeiro.

En medio de las negociaciones, un hincha del Globo cuestionó en Twitter a Marcos Díaz metiéndose incluso con la familia del futbolista.

El simpatizante además de insultar a Díaz también tuvo palabras descalificadoras para su hijo.

El arquero no se quedó callado y saliò a responderle con los tapones de punta: "Antes de nombrar a mi hijo, lavate la boca pelotudo, si sos tan malo sabes dónde encontrarme... Pero seguro después cuando me ves en la calle me pedis fotos o me mangueas algo como todos los que me insultan sin saber nada. Por qué hablan sin saber. Pero con mi familia no...", fue la respuesta de Díaz.