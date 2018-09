Los Pumas perdieron en Vélez frente a los All Blacks, que de nuevo gritaron campeón

Argentina pegó de entrada, y reaccionó en un pasaje del segundo tiempo, aunque los tries de Nueva Zelanda marcaron la gran diferencia

Imposible para Argentina (Los Pumas), que a los 5 minutos se puso en ventaja con un penal de Nicolás Sánchez, pero Nueva Zelanda (All Blacks) no tardó en aparecer y a los 7 sacó una ventaja con try de Rieko Ioane, convertido por Beauden Barrett, que en adelante se extendió en el partido que anoche los enfrentó por la quinta fecha (penúltima) del Rugby Championship, entre las potencias del hemisferio sur, que ya tiene a su campeón: justamente Los Hombres de Negro.

La intención del representativo argentino, que reaccionó en un pasaje del segundo tiempo, apoyando un par de tries, que estuvieron a cargo de Tomás Cubelli y Emiliano Boffelli, era escribir otra página dorada en la historia grande, aprovechando la doble condición de llegar con la moral bien alta por la gran victoria en la fecha anterior, frente a Australia (Wallabies), y la derrota del conjunto neozelandés, que llegó a Buenos Aires con bajas en su formación y la necesidad de dejar atrás la inesperada caída sufrida de local ante Sudáfrica (Springboks), en Wellington.

Lo dicho entonces: pegaron primero Los Pumas, aunque el súper campeón del Championship, que se consagró ganador en seis de las siete ediciones, lo dio vuelta rápidamente a puro tries, y más allá de la reacción que los acercó en un momento, no hubo chance de recuperación total, y por una defensa que fue una pared pintada de negro.

En el otro partido de la fecha, Sudáfrica venció 23-12 a Australia.

LA SÍNTESIS

Los Pumas (17): Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra, Matías Moroni; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (c) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

All Blacks (35): Ben Smith; Waisake Naholo, Ryan Crotty, Sonny Bill Williams, Rieko Ioane, Beauden Barrett; TJ Perenara, Luke Whitelock, Sam Cane; Sannon Frizell, Scott Barrett; Samuel Whitelock (c), Ofa Tuungafasi, Codie Taylor y Karl Tu’inukuafe. Entrenador: Steve Hansen.

Tantos: PT 5m. penal de Nicolás Sánchez (LP); 7m. try de Rieko Ioane convertido por Beauden Barrett (AB); 17m. try de Waisake Naholo convertido por Barret (AB); 29m. try de Ioane convertido por Barrett (AB). Parcial: 3-21. ST 11m. try de Patrick Pulotu convertido por Barrett (AB); 18m. try de Tomás Cubelli convertido por Sánchez (LP); 27m. try de Emiliano Boffelli convertido por Sánchez (LP); 32m. try de Anton Lienert Brown convertido por Richie Mo’unga (AB). Final: 17-35.

Cambios: En Los Pumas ingresaron sebastián Cancellioni, Tomás Cubelli, Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Matías Alemanno, Santiago Medrano, Tomás Cubelli, Matías Orlando; en All Blacks lo hicieron Angus Ta’avao, Patrick Tuipulotu,Anton Lienert-Brown, Richie Mo’unga y Nathan Harris.

Tarjeta amarilla: PT 36m. Williams (AB).

Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Mathieu Raynal (Francia).