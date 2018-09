Los caballeros de la U se juegan sus últimas chances, en hockey

| Publicado en Edición Impresa

El equipo de Universitario “A” de caballeros se encuentra en una situación más que complicada para conservar un lugar en la máxima categoría del hockey metropolitano. Si bien restan dos fechas para finalizar el torneo Reubicación A-B no depende de si mismo. En principio, esta tarde desde las 16 -claro, si el tiempo lo permite- visitará a Colegio Martín Güemes, en cancha de Quilmes. La “U” ha cosechado 7 puntos, mientras que el conjunto de Berazategui suma dos más (9) por lo que ambos se encuentran en la misma condición. En definitiva, el elenco de Gonnet deberá ganar y esperar otras resultados.

En lo que respecta al Top 10 de Primera División, Santa Bárbara “A” (8 puntos) también será visitante. El equipo de Marcelo Garraffo enfrentará a Banco Provincia “A”, que es escolta de San Fernando en la principal categoría del hockey masculino. En lo que tiene que ver con el Reubicación B1: Quilmes “B” vs Universitario “C”, mientras que Estudiantes adelantó el partido y superó en su visita a EFI Lobos por 10 a 0 con goles de Tomás Iglesias (4), Federico Salas (3), Javier Fernández (2) y Ezequiel Eduardo Blanco. En el Reubicación B2: Santa Bárbara “B” vs Campana BC. También habrá acción entre las Damas con el torneo dominical femenino. por el Top 10: Gimnasia (ya clasificado para los playoffs) vs Universidad de La Matanza, en cancha de Everton (7 y 629) y Estudiantes vs San Patricio.

Al margen de la competencia, los encargados del hockey de Gimnasia comenzaron en el transcurso de las semana anterior a colocar la alfombra sintética en el terreno que dicha especialidad deportiva mens sana cuenta en el sector de El Bosquecito (58 y 123) por lo que Las Lobizonas dentro de poco tiempo estarán jugando en su propia cancha.

FECHA SUSPENDIDA

A todo esto, la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires decidió ayer en horas del mediodía suspender la fecha de Damas, en todas las categorías, que se debía disputar en la víspera debido a las adversas condiciones climáticas que se presentaron a primeras horas de la jornada. Los encuentros serán reprogramados por la AAHBA.