Asuntos Internos: avanza el pedido de recusación a la fiscal que pidió allanar

La defensa del máximo responsable de la Auditoría de Asuntos Internos (AGAI) de la Provincia, Guillermo Berra, ultimaba ayer los detalles del pedido de recusación de la fiscal Cecilia Corfield en la causa que instruye a partir de la denuncia del ex comisario general exonerado de la Bonaerense Néstor Martín, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de secretos y espionaje ilegal, que afectaría -incluso - a familiares de policías y a civiles.

En el planteo que presentaría hoy mismo el abogado Marcelo Peña, se pedirá la remisión de “actuaciones de Lomas de Zamora y Morón para incorporar a la causa” y dos sumarios administrativos “a efectos de probar que la titular de la fiscalía carece de independencia e imparcialidad”.

Consideran que Corfield tendría “un interés en tener control sobre la conducta de Guillermo Berra y la mecánica investigativa que lleva adelante” por ser la esposa de “un comisario inspector que estaría siendo investigado por Asuntos Internos”. La prueba documental que respalda esta afirmación es la que pidieron sumar al expediente, explicaron a este diario.

Quien debe resolver el pedido es el juez Guillermo Atencio. En caso de que lo rechace, la apelación que ya contempla la defensa de Berra tiraría la pelota al campo de la Cámara.

Peña prepara también un rechazo al planteo de Corfield para que sea Atencio el juez que investigue la denuncia de los jueces de la Provincia para que se investigue si existieron casos de espionaje ilegal contra magistrados llevados adelante por la AGAI de Berra.

La presentación la hizo el presidente del Colegio de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, después de que en el allanamiento a las oficinas de Asuntos Internos -solicitado por Corfield y ordenó Atencio- aparecieron datos migratorios de la fiscal Silvina Langone, sin un oficio judicial que los pidiera. Esta causa recayó en el fiscal Marcelo Romero y la jueza Marcela Garmendia, quienes investigaron de arranque la denuncia por enriquecimiento ilícito del ex comisario Martín.

Desde la defensa de Berra se oponen a este planteo por entender que Garmendia es la jueza natural, al tiempo que argumentan que la información de Langone “se pidió porque es la esposa de uno de los casi 50 comisarios cuya evolución patrimonial pidió investigar por decreto la gobernadora María Eugenia Vidal”, lo que contemplaba al grupo familiar directo de cada uno. “Como la situación de Langone y su esposo no presentaba ninguna irregularidad se pasó a archivo”, ampliaron.

coincidencias

El embate de un ex jefe policial exonerado de la Bonaerense contra los funcionarios de Asuntos Internos que lo investigaron no es un asunto nuevo. En 2007, el ex subcomisario Walter Parnisari -a la postre condenado a seis años de cárcel por extorsión-, en una maniobra que salpicó al destituido fiscal Carlos Gómez y al ex juez detenido ahora por la “megacausa” César Melazo, denunció al área de Asuntos Internos. También aquella vez, Atencio ordenó allanar las oficinas del órgano de control y secuestrar material reservado sobre las investigaciones a cientos de policías sospechados. Igual que ahora.

El denunciante de la nueva causa, Martín, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado, ya que un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisó que es dueño de 101 inmuebles, un helicóptero, dinero en efectivo, caballos de carrera y hasta acciones de una concesionaria de autos y jugadores de fútbol. La defensa de Martín, a cargo de Fernando Burlando y su socio Fabián Améndola, desmiente esas acusaciones con la afirmación de que un peritaje contable “verificará su correcta evolución patrimonial”. Insisten en que Berra y su pareja, Rosario Sardiña, auditora sumarial en el área de Auditoría Patrimonial incurrieron en “espionaje ilegal”. Berra y Sardiña denunciaron a Martín por presunta falsa denuncia y a Corfield por supuesto abuso de autoridad.