Platenses en vilo: ¿se viene otro verano crítico con los servicios?

vecinos de 78 bis 8 y 9 y un reclamo que sostienen desde mayo. En sus casas hay baja presión permanente o directamente no hay agua/demian alday

Liliana Martínez puso a llenar un balde de agua el jueves a la mañana, cuando se fue a trabajar. Al caer la tarde el contenido del recipiente no llegaba a la mitad. “Lo poco que pude juntar lo usaré para el baño. El agua para tomar es de bidones por los que gasto alrededor de 1.600 pesos por mes. Y para bañarme tendré que seguir molestando a familiares”, dice apesadumbrada.

Para Liliana, como para otros vecinos de 78 bis entre 8 y 9, el agua se transformó en un problema cotidiano desde el mes de mayo (después de que se hicieran unas obras en la zona de 78 bis y 9, dicen en el barrio) que se puso especialmente de manifiesto el martes y el miércoles de la última semana, cuando la temperatura alcanzó los 37 grados. Después de llevar su reclamo a Absa en numerosas oportunidades ahora la preocupación que los embarga es qué va a pasar con el servicio en el verano, cuando empiece a arreciar el calor. Mientras tanto enumeran múltiples penurias de la vida diaria asociadas a la falta de agua: desde levantarse a las 2 o 3 madrugada para aprovechar la poca agua que circula por la red para lavar ropa o vajilla, hasta juntar agua de lluvia.

Situaciones similares a las que se viven en ese barrio se reiteraron la última semana en numerosas zonas de La Plata. Bastaron dos días de mucho calor para que los problemas de la red de agua se convirtieran en un dolor de cabeza para cientos de vecinos. Algunos denuncian penurias con el servicio que se prolongan desde hace más de 40 días. Al mismo tiempo, distintos barrios sufrieron cortes de luz.

De la mano de estos hechos volvió a instalarse con fuerza “un clásico” en el umbral de los veranos platenses: la preocupación por los servicios públicos. Especialmente, la pregunta de qué puede pasar con el suministro de agua y luz en esos meses en los que la demanda crece y los problemas se potencian.

Al mismo tiempo los vecinos afectados ponen el acento en la falta de respuesta a sus reclamos en las empresas prestatarias y piden una mayor respuesta de los organismos de control estatales.

Mientras desde las empresas prestatarias de ambos servicios se destacan trabajos que se hicieron durante el año para prevenir problemas y se describen planes de contingencia previstos (ver aparte) hay quienes destacan que hay problemas estructurales sin solución que anuncian, por lo menos, un verano difícil.

el agua, al tope

Al tope de los reclamos (y de la preocupación por el verano) se ubica el servicio de agua.

El viernes y aunque la temperatura había bajado casi diez grados tras llegar a su pico de la semana el miércoles, había numerosos barrios que seguían sin agua y algunos donde sumaban hasta 40 días de carencia, como en la zona de 11 7 y 70.

Más reclamos llegaban desde el barrio de La Loma; la zona de 20 y 70; Altos de San Lorenzo; 15 y 85; 81 entre 20 y 21; el barrio 18 de Julio; 69 entre 24 y 25; 517 entre Camino General Belgrano y Camino Centenario; 16 entre 529 y 530; City Bell; Gorina y Barrio Aeropuerto, entre otras zonas afectadas.

Ayer, volvieron a multiplicarse los reclamos, llegados esta vez de barrios como Villa Elvira; 12 y 68, 3 entre 70 y 71 y 18 entre 518 y 519, entre otros. Todos aludían a la falta de presión de agua o a la carencia total del líquido elemento, que en algunos casos llevaba hasta 10 días, según indicaron los vecinos.

En ese marco, Diego, un vecino de Villa Elvira que se comunicó con este diario destacó cómo los vecinos afectados se ven obligados a cambiar hábitos y a levantarse a altas horas de la madrugada para recolectar agua, único horario en que pueden encontrar algo en las canillas.

Para el concejal Gastón Crespo, presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante platense, existe una gran preocupación en torno a la situación del servicio de agua de cara al verano.

“El problema con el agua es la falta de inversión. La red de la ciudad es de los años ‘60, más allá de algunos arreglos puntuales que se le hicieron en los últimos años. Y está planificada para darle el servicio a un tercio de la población que actualmente tiene La Plata, por lo que resulta insuficiente para las necesidades actuales de la Ciudad”, dijo Crespo.

Crespo también destacó que, mientras falta presión de agua en numerosos barrios y otros carecen del suministro, “tenemos pérdidas enormes por cañerías que se rompen y no se arreglan”.

Crespo agregó que “entre los problemas de salinización, la falta de agua y la baja presión no hay barrio de la ciudad que no tenga algún problema con el agua. La red está colapsada y no da abasto. Se necesita cambiar cañerías en el casco y los barrios y hacer obras de infraestructura. Además, otro de los problema con los que tropiezan los vecinos es que falta control del estado”.

Mientras tanto, desde Absa se indicó que en abril se completaron las obras en la planta potabilizadora que permitieron aumentar en un 50% la provisión de agua en la ciudad, al tiempo que se agregó que existen planes de contingencia para el verano que contemplan camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, cisternas móviles y suministro alternativo para los usuarios (ver aparte).

Al mismo tiempo que arreciaban los reclamos por cortes de agua y problemas de baja presión en distintos barrios también se registraban, aunque en menor medida, reclamos por cortes del suministro eléctrico, algunos con una duración superior a las 10 horas.

Dichos reclamos llegaron de zonas como 133 y 493, donde se vieron afectadas 50 manzanas; 13 y 478; 50 y 28 y 30 y 57, al tiempo que se veían afectadas zonas de barrio Aeropuerto y de Barrio Norte.

Ayer nuevos cortes se registraban en la zona de Plaza Moreno y en un sector del Barrio Hipódromo (116 y 43), según reclamos llegados a este diario.

Entre los barrios donde la preocupación por el servicio de energía eléctrica en el verano crece se cuenta una zona de Melchor Romero delimitada por las calles 516 a 518 y 173 a 174 (barrio Amebs 196), donde los frentistas hablan de un servicio intermitente “que ante cualquier tormenta, lluvia, viento o alta temperatura se corta”, al tiempo que hablan de un problema crónico de baja tensión.

“Yo perdí una heladera, porque la tensión era baja, hubo un corte y cuando la energía volvió destruyó mi heladera. No hice el reclamo a Edelap porque ni siquiera nos atienden cuando se corta la luz”, dice Silvia Cándido, vecina del lugar.

Zulma Molina, otra de las vecinas afectadas dijo que el miércoles a las 20 se cortó la luz, volvió a las 11 del día siguiente, a las 12 se volvió a cortar y volvió a las 20”.

Vanessa Lezcano, mamá de Morena (6), una nena electrodependiente que necesita tener siempre cerca y operativo un aspirador de secreciones eléctrico, dijo que vive cada corte de luz con angustia.

“Para los otros vecinos es incómodo, pero para mi un corte es desesperante, porque la nena necesita permanentemente tener en funciones el aspirador. Cierto que Edelap nos trae un generador para los casos de emergencia y nos entrega el combustible, pero cuando hay un corte me desespero hasta saber que tengo todo lo necesario”, dice.

Como para Vanessa, para miles de vecinos platenses los cortes registrados con los calores de la última semana, tanto en el agua como en la luz, potencian la preocupación frente a lo que puede suceder con los servicios en el verano.