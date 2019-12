Armado con un destornillador, asaltó una forrajería de Romero

Un adolescente de 18 años fue detenido en las últimas horas, después de que irrumpió en una forrajería de Melchor Romero y se apropió de toda la plata que había en la caja amenazando al encargado con un destornillador, informó la Policía.

No llegó lejos: lo atraparon un rato después, con la herramienta que usó para el delito y la moto en la que llegó y escapó.

El escenario del asalto fue el negocio que funciona en 155 y 522, donde ingresó un joven que no pretendió simular lo que no era. Directamente sacó el destornillador y le dijo al encargado que estaba dispuesto a usarlo si no le daba todo el efectivo que tuviera. Para evitar problemas el comerciante accedió.

El ladrón volvió a la calle rápidamente y emprendió una fuga que los patrulleros que llegaron alertados por un llamado al 911 se encargaron de frustrar en minutos. El adolescente fue trasladado a la comisaría Decimocuarta acusado de “tentativa de robo calificado”.

resistencia

En otro hecho, dos delincuentes ingresaron en una casa de 430 y 227 y amenazaron al dueño con un cuchillo, pero la resistencia que ofreció este hombre le permitió frustrar el robo y mantener reducido a uno de los ladrones hasta que llegó la Policía. Tiene 19 años. Su compinche escapó.