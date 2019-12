Marcelo Zuleta, un “trotamundos” con estilo propio

Marcelo Zuleta tiene varias batallas sobre sus espaldas como entrenador de fútbol. Para muchos, quizás, es un técnico “desconocido”, que no está vinculado a la élite.

Sin embargo, con su trabajo silencioso y de perfil bajo, supo ganarse el respeto y el reconocimiento en los clubes donde dirigió.

Nacido y criado en Berisso, hace 55 años, Zuleta acaba de llegar al país después de haber dirigido a El Nacional, uno de los clubes más importantes de Ecuador.

“Fue una experiencia importante para mi carrera. Porque tuve la suerte de dirigir a un club grande, pero que sufrió problemas económicos. Llegamos con la difícil misión de trabajar y armar un equipo para no descender, y lo terminamos clasificando para la Sudamericana del año que viene. No llegamos a un acuerdo para renovar el contrato y además, hubo diferencias de criterio, por eso, decidí regresar al país, mientras analizo algunas ofertas que me han surgido”, expresó Marcelo Zuleta, en charla con este diario.

El entrenador de Berisso hizo hincapié en algunos aspectos que tuvieron eco durante su trabajo en El Nacional. “Fue una temporada valiosa, donde tuvimos el privilegio de haber hecho debutar a siete futbolistas, tres de los cuales lo hicieron de titular durante toda la temporada. Además, tres chicos se sumaron al seleccionado Sub-23, dos al Sub-17 y otros dos a la mayor, como el arquero John Padilla y Jonathan Borja”.

“En este proceso, tengo que destacar también el porte del `profe` Rodrigo Naya, quien realizó un gran trabajo en El Nacional. Y además, tenemos la chance de poder incorporar al cuerpo técnico, al ex defensor de Estudiantes, Juan Marcelo Fontana”.

UN VERDADERO “TROTAMUNDOS”

Marcelo Zuleta se ha convertido en un verdadero “trotamundos”, porque además de haber dirigido en nuestro país, también trabajó en Haití, El Salvador, Nicaragua, Selección de Nicaragua, Arabia Saudita, Grecia. Albania, Vietman, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, y Estados Unidos. Son 17 años dando la vuelta al mundo.

“Estamos analizando algunas ofertas que me han llegado de Colombia y Chile. Se puede cerrar de un momento a otro. También existe una propuesta de Perú. Y en el ámbito nacional, hubo un contacto con la gente de Deportivo Morón”, agregó.

“En El Nacional, no empezamos bien. Hicimos 38 puntos en la primera etapa, pero en la segunda, el equipo sumó el 62% de los puntos. Lo consideramos como una muy buena campaña”.