Vidal: "No siempre se puede dar respuesta, pero siempre hay que dar la cara"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, destacó hoy que su gestión se basa en "hacer pero también estar" cerca de la gente, y aunque reconoció que "no siempre se puede dar respuesta" sostuvo que "siempre hay que dar la cara" .

"No todo es lo que falta sino cuál fue el punto de partida y hasta dónde llegamos, y dar la cara. Hoy con el intendente (de Carlos Casares, Walter Torchia) escuchamos pedidos de cosas que nos faltan hacer en conjunto, y lo vamos a hacer este año, y en el siguiente mandato si nos eligen, pero damos la cara".

Vidal visitó por la tarde el partido bonaerense de Carlos Casares, donde se reunió con vecinos que fueron beneficiados con una obra cloacal, y completó así su segunda recorrida íntegra a la provincia de Buenos Aires.

En los tres años de gestión la mandataria bonaerense visitó al menos dos veces a cada uno de los 135 municipios que componen la provincia, lo que implica que recorrió 125 mil kilómetros, "más de tres vueltas a la Tierra", compararon voceros oficiales.

Vidal, que llegó a Casares tras recorrer los distritos de Daireaux, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, reconoció que "no es un día cualquiera, es el día de visitar el último de los 135 municipios que recorro por segunda vez".

Y agregó: "La verdad es lindo terminar el recorrido con los vecinos, en su casa y con una obra terminada, una obra que no se ve, que abarca no solo este barrio sino varios barrios, en los que muchos vecinos podrán dormir tranquilos si llueve".

Expresó que "hacer lo que no se ve es una manera distinta de gobernar y hacerlo en equipo con cada intendente, más allá de las diferencias; eso es parte del cambio: entender que las campañas duran tres meses y después hay cuatro años para dar respuesta en conjunto".

Destacó que su gestión "transmite un concepto de gobernar: hacer pero también estar, no podemos saber qué se necesita -dijo- si no se va a la casa de la gente". Vidal prometió "seguir recorriendo la Provincia" y aseguró que le quedaron "grabadas muchas caras, muchas historias que no aparecen en los diarios, que no se ven; como Leonor, en Laprida, que con 91 años sigue estudiando; o la fábrica de Zapatos de Puerta de Hierro, lugar al que no se podía entrar por los narcos".

La gobernadora recorrió por la mañana el partido de Daireaux, donde visitó el hospital local; más tarde fue al partido de Hipólito Yrigoyen, donde hacía 24 años que no llegaba ningún gobernador; en Pehuajó visitó un tambo familiar que nació hace cuatro años y medio; y más tarde se trasladó a Henderson, donde visitó la Obra del Núcleo Educativo de Hipólito Yrigoyen.

La agenda de Vidal tiene una rutina: cada día visita una o dos localidades del conurbano, y una vez a la semana realiza una gira que incluye cuatro localidades del interior bonaerense. En estas giras la acompaña el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, quien destacó hoy que "es histórico lo que se ha hecho (porque) creo que, desde la vuelta de la democracia, debe ser la única gobernadora que hizo obras y visitó dos veces los 135 distritos de la provincia".