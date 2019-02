Habló el Indio Ortíz: "Estamos peleando el descenso y tenemos que reconocerlo"

El nuevo entrenador de Gimnasia brindó la primera conferencia de prensa en este ciclo

La semana comenzó convulsionada para Gimnasia cuando el domingo pasado la CD del Lobo decidió la salida de Pedro Troglio como entrenador. El lunes, la práctica tuvo a Hernán Darío Ortíz como nuevo técnico y este mediodía brindó su primera conferencia en estancia Chica.

Ante la pregunta sobre si tiene el equipo confirmado , manifestó: "Tengo en la equipo en la mente pero hay jugadores con algunas molestias y otras bajas lógicas por lesiones como la de Guanini, Mansilla y Melluso"

Consultado por la situación de Santiago Silva, dijo que "mañana se lo probará nuevamente por una molestia que arrastra y ahí decidiremos si viaja o no".

Entre las primeras preguntas, como se suponía, una estuvo vinculada a la salida de Troglio y los dichos de ex DT cuando mencionó que "se sabía que cuando yo me fuera, el que iba a asumir era el Indio". Ante eso, el nuevo entrenador dijo: "No tuve nada que ver con la salida y me enteré por los medios de la salida de Pedro".

Y agregó: "No contesto sobre los dichos de los demás, respeto la opinión de todos y lo importante ahora es no hacerle un daño al club y que la institución está por encima de todo".

Consultado sobre la actualidad del plantel profesional dijo que "los vi bien a los jugadores sabiendo del desafío que se viene. Tenemos plantel. El jugador de jerarquía que tenemos en Licht".

"Gimnasia tiene plantel para salir de esto, se llegó a una final y por algo es. Yo me fijo mucho en la semana. Tenemos que comprometernos todos, sobre todo en el día a día y luego en la cancha".

Respecto al juego dijo que tratará de buscar "un equipo equilibrado y ordenado".