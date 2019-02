Drama en Estancia Chica por corte de luz desde el viernes

Postes y cables caídos correspondientes al tendido eléctrico forman parte del paisaje de un sector de Estancia Chica desde hace varios días y numerosas familias aún no cuentan con el servicio de electricidad.

Así lo afirmó Carlos Rocha, uno de los vecinos damnificados, quien vien en la zona de 502 y 208, aunque el faltante de energía "se extiende varias a la redonda".

El hombre dijo que "atravesamos por el sexto día consecutivo sin luz, no sabemos qué más hacer para que nos devuelvan el servicio".

"Hicimos reclamos a Edelap, y todavía no nos dieron soluciones. Acá en la zona tenemos varios postes y cables caídos. Estamos esperando que los vengan a arreglar, no sólo porque no hay luz, sino porque estamos expuestos al peligro", manifestó.