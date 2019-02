Desopilantes escenas registradas por cámaras de seguridad en un robo a un súper de EE UU

Desopilantes fueron las escenas que quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de un supermercado del estado de Arizona, Estados Unidos. Una secuencia en la que pasa de todo terminó haciéndose viral en distintas redes sociales porque realmente, más allá del hecho lamentable que significa un ataque de este estilo, provoca carcajadas.

Al principio parece un episodio más de inseguridad, pero con el correr de los segundos se va tornando tragicómico el episodio. Se trata de una pareja de delincuentes, un hombre y una mujer, que son sorprendidos por un policía. En la puerta del local, el efectivo los interroga y ellos se avalanzan, sin poder escapar. Allí se trenzan en lucha. Ella, él y el policía terminan revolcándose por el piso del comercio, frente a la mirada de un ocasional cliente que intenta no intervenir de lleno en la acción. Los cierto es que el malechor logra zafar y sale corriendo por el interior del local.

El joven se dirige desesperadamente hacia un depósito y luego de no conseguir abrir una puerta de emergencia vuelve a lo que sería el salón de ventas. Pero claro, allí su compañera seguía luchando con el policía, por lo que no puede escapar por la entrada principal. Ahí se ve cómo el agente va en busca del hombre que, increíblemente, atina a defenderse con un paquete de golosinas que toma de una de las góndolas. Con ese "arma" el ladrón se da cuenta que no puede enfrentar al policía, que ya había sacado su pistola para intimidarlo, por lo que se tira al suelo y depone de su actitud. Cuando parecía una situación controlada, el muchacho intenta atacar al policía, pero sin suerte porque dispara su Taser para inmovilizarlo. Aunque más tarde logra zafar y nuevamente es detenido en la entrada principal.

En el medio, la compañera del delincuente busca frenar el accionar del agente de seguridad, y luego se aleja de la acción. Seguidamente, otra cámara filma a la mujer escondiéndose por encima de estantes, hasta que no se le ocurrió mejor idea que meterse en un entretecho. Pero no fue la opción acertada: otra cámara muestra cómo la joven se viene abajo, con trecho y todo, y cae en una estantería.

En definitiva, no fue el mejor día para estos insistentes ladrones ya que, pese a padecer las mil y una impericias, igual terminaron detenidos.