Serie sobre corrupción K de Lanata desató campaña 2.0 contra Netflix

Militantes lo interpretaron como un intento para quitarle votos a Cristina en un año electoral y llamaron a dar de baja el servicio

| Publicado en Edición Impresa

Jorge Lanata tiene preparado su próximo producto, que se llamará “Codicia”, basado en las causas de la ruta del dinero K y los cuadernos de Oscar Centeno. Y contará la historia de un chofer, de un empresario y de una periodista que cubre Comodoro Py.

Hasta ahí, nada que sorprenda. Pero ocurrió que el diario Página 12 afirmó que la miniserie (un 70% ficción y un 30% documental) se iba a ver por Netflix, y el anunció generó, rápidamente, la reacción de simpatizantes del kirchnerismo, que crearon el hashtag #ChauNetflix para instar a darse de baja, alegando que no financiarían “mercenarios periodísticos”, y acusando a la compañía de trabajar en complicidad con el periodista para perjudicar a Cristina en pleno año electoral, y en medio de una estrategia imperialista para desestabilizar a los gobiernos de izquierda.

“Se armó un quilombo. Todo el mundo opinando sobre algo que no está. Los kirchneristas diciendo que esto es parte de un complot imperialista en contra de las democracias latinoamericanas y que había que borrarse”, lamentó Lanata.

Todavía más polémica hubo cuando desde la propia plataforma on demand aclararon que la miniserie no será distribuida por Netflix: “Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor”. Las versiones son que nunca estuvo en carpeta que así fuera, o que desde la empresa se “bajaron” de la propuesta ante la chance de perder muchos clientes, o de quedar pegada a una cuestión partidaria.

Sea cual sea la verdad, el periodista fustigó a Netflix. “Cuando vas a los números, los medios le damos una importancia a las redes que no tienen. 0,0045 de los abonados de Netflix tuiteó. Esto es matemática. Lo loco es que hablemos de algo que no pasó y a mi lo que me llama la atención es el miedo que le tienen. Nunca los vi tan cagados. Es un delirio, están todos enfermos”, lanzó, y prometió lanzar “Codicia” “en la red que sea, en el canal que sea”.