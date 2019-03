Otra polémica por un nuevo proyecto que busca identificar a los motociclistas

Legisladores de Cambiemos presentaron la idea para usar cascos con patente y chaleco reflectante. Habrá una movilización en contra

Arremeten otra vez con la idea de acentuar la identificación de los motociclistas y sus acompañantes. Un nuevo proyecto comenzó a tratarse en la Legislatura bonaerense para que se los obligue a usar casco con patente y chaleco reflectante y un grupo de conductores de moto de nuestra ciudad y de otros distritos provinciales marcharán este martes por las calles platenses para plantarse contra la iniciativa.

Es el tercer proyecto de esa clase. El primero se esbozó en 2009; y el segundo, bajo la forma de un decreto, en 2014. Ninguno de los dos llegaron a ponerse en práctica. Todos apuntaron y apuntan a combatir la delincuencia que se desplaza en moto. La nueva iniciativa -presentada por los legisladores de Cambiemos con la venia de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo- ya fue aprobada en Diputados e ingresará a la Cámara alta este jueves para ser girada a las comisiones para su análisis. Contempla la obligación para los motociclistas y sus acompañantes de portar el casco con la patente del vehículo impresa y chalecos con las bandas reflectantes y también zonas con horarios exclusión para el tránsito de esos rodados que serían determinados posteriormente por los intendentes de cada uno de los 135 municipios. Las intendencias contarán con un plazo de 45 días para fijar lugar y hora después de sancionada la normativa.

Otro detalle que prevé el proyecto es el secuestro de las motos que no cumplan con estos requisitos y establece que los propietarios tendrán 60 días para acreditar la titularidad de la moto o de lo contrario se compactará o donará.

Víctima años atrás de una salidera bancaria en la que fue baleada cuando estaba embarazada, Carolina Píparo explicó que la iniciativa “respeta la autonomía y características particulares de cada municipio” y sostuvo que el delito cometido por motochorros “requiere de dos personas para cometerlo y el proyecto busca obstaculizarlo”.

“Las personas no se patentan”

Lucas Franco es motociclista. Será parte, mañana, de la movilización prevista por el grupo “Las personas no se patentan” que, reunidos en Facebook, busca evitar la aprobación de la ley. “Es una medida estigmatizante, porque no va a ser sentir perseguidos, pero eso es secundario. Lo peor es que no van a saber quién es quién, porque si nos roban a nosotros la moto y los cascos nos van a confundir con los chorros”, planteó el joven motociclista.

El grupo se va a dar cita el martes, a las 17, en 7 y 50, y a partir de ahí marchará con sus motos y pancartas hacia la Gobernación. Entregarán a la gente volantes explicando su postura. Antes, a las 16, se reunirán todos aquellos vecinos de la capital federal y del Conurbano en el kilómetro 13 de la Autopista para llegar en masa a La Plata.

De acuerdo a los números que maneja Franco, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 3 millones, mientras que a nivel nacional son unas 7,5 millones las registradas.

Franco calificó de “incongruente” el proyecto. Sostuvo, en ese sentido, que las exigencias para circular se contradicen, por caso, con la obligatoriedad de usar el casco por seguridad vial. “Todas las marcas homologadas aclaran que si el casco se pinta o se le adhiere una calco el solvente de esos elementos le hacen perder efectividad a la protección y por supuesto que se pierde la garantía si se lo altera. Desde el más barato hasta el más caro, no se le puede agregar nada”, indicó Franco.

La última medida de similares características se resolvió en abril de 2014. Entonces fueron muy pocos los motociclistas se ajustaron a la reglamentación que los obligaba a ellos y al acompañante del rodado a llevar puestos casco con la identificación de la patente y el chaleco reflectante. También, como el objetivo de ahora, era reducir la cantidad de delitos cometidos por los “motochorros”. De toda la Región, Berisso fue oportunamente la única ciudad donde se controló la medida.

Pero lo que más preocupa a este sector de motociclistas son las restricciones para el tránsito en los horarios de mayor movimiento urbano de las zonas consideradas más críticas dentro del mapa delictivo. “Resulta que voy atener que llevar a mi hija a algún lado y no voy a poder”, planteó Franco.