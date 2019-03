“Desconfío mucho de todos los partidos y en especial de estos”

En cuanto el once inicial que recibirá a San Martín (T), el DT de Estudiantes admitió que está analizando poner una línea de 4 defensores

| Publicado en Edición Impresa

gabriel milito no quiere que san martín de tucumán lo sorprenda el lunes en el único / gonzalo calvelo

Luego del entrenamiento matutino ayer en el Country Club de City Bell, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y palpitó el encuentro de Estudiantes ante San Martín de Tucumán del próximo lunes. El entrenador dejó en claro que el mismo no es sencillo porque el rival ya perdió la categoría, sino todo lo contrario. Por otro lado no confirmó el once inicial, pero admitió que podría poner una línea de cuatro defensores.

“Desconfío mucho de todos los partidos, pero en especial de estos. Vamos a salir a competir como lo tenemos que hacer siempre, más allá del rival que tenemos enfrente. Tenemos que analizar sus virtudes y puntos débiles, pero imagino un equipo con el orgullo herido y siento que va a ser un partido complicado. Tendremos que estar atentos y con la mentalidad dispuesta para tener opciones”, comenzó indicando el técnico pincharrata.

“Este tipo de partidos me obsesionan y se vuelven mucho más peligrosos”, agregó, dejando más que en claro que sus dirigidos no deben confiarse ante el conjunto tucumano, que la fecha anterior quedó sentenciado al descenso a la B Nacional.

En relación a sí le sirvió tener dos semanas de trabajo antes de este partido, indicó: “El tiempo es necesario cuando se inicia un proceso para ir volcando ciertos automatismos que creemos son importantes, tanto defensivos como ofensivos. Al ir profundizándolos van a ir saliendo mejor. También sirve para seguir conociendo a los futbolistas y nosotros a ellos. Siento que vamos a llegar muy bien al partido e imagino que será difícil, pero estaremos mejor preparados”.

Al ser consultado por cómo ve al equipo en relación a su idea de juego, respondió: “Tenemos jugadores que están capacitados y tiene las condiciones para hacer lo que pretendemos. Ojalá demos un paso adelante y veamos una mejor versión en el próximo encuentro. El objetivo es ir evolucionando partido a partido”.

Por otro lado se tomó unos minutos para hablar de lo le resta a Estudiantes en el actual semestre:“Todo lo que juguemos tiene mucha importancia. Hoy será el partido del lunes, después el siguiente y luego vendrá la Copa de la Superliga. Nosotros queremos finalizar bien el torneo y después afrontar lo que viene con la misma seriedad y el mismo compromiso. Lo que nos hace mejores son los entrenamientos y tenemos que aprovecharlos para poder crecer”.

¿con línea de cuatro?

En cuanto al probable once inicial que recibirá a San Martín (T), Milito indicó que está analizando junto a su cuerpo técnico poner una línea de cuatro defensores en vez de una de tres. “El equipo, en el caso que haya modificaciones no serán muchas. No nos vamos a alejar mucho del equipo que jugó contra Huracán. Estamos analizando pasar de jugar con tres a cuatro en el fondo”, indicó ayer en City Bell.

En relación a Rodrigo Braña, quien ocuparía un lugar en el banco, dijo: “Está muy bien, entrenó a la par del resto y jugadores como él me encantan porque juegan con una pasión extrema y con el corazón en la mano. Su entrega siempre es más allá del límite y eso me gusta mucho”.

Hoy por hoy, el equipo más probable para el lunes es con: Daniel Sappa; Nicolás Bazzana, Jonatan Schunke, Gonzalo Jara; Facundo Sánchez, Nahuel Estévez, Enzo Kalinski, Mauricio Rosales; Matías Pellegrini; Gastón Fernández y Lucas Albertengo